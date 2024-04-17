Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4499,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3388,08 млрд руб.

17 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 апреля составили по Российской Федерации 4499,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4268,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5038,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4808,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 апреля составили 3388,08 млрд руб. против 3357,63676 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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