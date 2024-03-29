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29 марта 2024 года 16:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 марта
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29 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 30 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6575,81 (+71,57) руб./грамм; на серебро - 72,87 (+0,15) руб./грамм; на платину - 2693,46 (+35,64) руб./грамм; на палладий - 3020,12 (+133,89) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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.29 марта 2024 года 19:05
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.29 марта 2024 года 18:59
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Совет директоров Банка России внес изменения в решение о режиме счетов типа "С" для минимизации рисков проведения по ним необоснованных списаний средств и ценных бумаг. Согласно сообщению регулятора, в частности, исключается возможность перевода средств между счетами... читать дальше
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29 марта 2024 года 18:50
Банки РФ в январе-феврале 2024 года выдали ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 604,5 млрд рублей, что на 14,1% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (704,0 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ. При этом количество предоставленных в первые два месяца... читать дальше
.29 марта 2024 года 18:46
Розничные продажи в США в текущем году увеличатся на 2,5-3,5% и составят $5,23-5,28 трлн, прогнозирует Национальная федерация розничной торговли (NRF). По итогам 2023 года они выросли на 3,6% и достигли $5,1 трлн. Средние темпы повышения показателя за 10 лет до пандемии... читать дальше
.29 марта 2024 года 18:40
Банк России отмечает высокий уровень вовлеченности россиян в рынок криптоактивов. Объем потоков биткойнов и эфиров на крупнейших криптобиржах, потенциально приходящийся на россиян, по состоянию на конец 2023 года составил 4,78 трлн руб., говорится в годовом отчете... читать дальше
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.29 марта 2024 года 18:25
Правительство РФ продлило на 2024 год льготу по уплате взносов в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма, распоряжение об этом подписано, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина. Как напоминают в правительстве, согласно федеральному закону... читать дальше
.29 марта 2024 года 18:17
Германия в 2023 году экспортировала 16,3 млн тонн метотходов и лома металлов на общую сумму 11,4 млрд евро, при этом импорт составил 13,4 млн тонн лома стоимостью 14,6 млрд евро, по предварительным данным статуправления страны (Destatis). По сравнению с 2022 годом... читать дальше
.29 марта 2024 года 18:08
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.29 марта 2024 года 17:55
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