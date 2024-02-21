.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1286 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в январе составила 0,86%
Рост потребительских цен в январе ускорился до 0,86% после повышения на 0,73% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,44% после 7,42% в декабре. Рост цен в январе оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,7%
 
ЦБ лишил лицензии Киви банк за многочисленные нарушения и попытки обхода ограничений (расширенная версия)
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка, говорится в сообщении ЦБ. Это первый отзыв лицензии у банка за последние полтора года и второй с конца февраля 2022 года. Последний раз ЦБ отзывал лицензию у банка в...
 
Правительство РФ против исключения из поправок в КоАП штрафов за непродажу валютной выручки
Правительство РФ не поддержало решение депутатов комитета Госдумы по законодательству, которые на прошлой неделе проголосовали за исключение из поправок в КоАП штрафов за невыполнение экспортерами обязанности по продаже иностранной...
 
Банки переходят на отечественные модули криптозащиты платежей
Российские банки постепенно переходят на отечественные аппаратные модули безопасности, так называемые платежные HSM-модули, которые необходимы для защиты транзакций от перехвата злоумышленниками. На рынке два игрока, которые могут поставлять эту...
 
21 февраля 2024 года 10:12

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1286 млрд руб.

 0
21 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 1286 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1038,6 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
21 февраля 2024 года 17:08
Путин: двусторонние отношения России и Киргизии развиваются успешно по всем направлениям
Двусторонние отношения России и Киргизии развиваются успешно по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин в Казани на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым. "Что касается двусторонних отношений, то они основаны на договоре нашем фундаментальном и...    читать дальше
.
21 февраля 2024 года 16:59
Россия в 2023 году экспортировала в ОАЭ замороженных крабов почти на $2 млн
Россия в 2023 году экспортировала в ОАЭ 66,1 тонны замороженных крабов на $1,85 млн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. В натуральном выражении экспорт превысил показатели 2022 года в 32,4 раза, в стоимостном - в 17,6 раза.

В числе компаний, планомерно...    читать дальше
.
21 февраля 2024 года 16:57
ВТБ разместил 45,5% выпуска однодневных бондов серии КС-4-653 на 113,7 млрд рублей
1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-653 на 113 млрд 703,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
21 февраля 2024 года 16:51
Госдума в 1-м чтении приняла законопроект, уточняющий требования к квалификации руководителей ряда финорганизаций
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет квалификационные требования к руководителям и специалистам некредитных финансовых организаций.

В пояснительной записке к законопроекту напоминается, что с 1 июля 2019 г. квалификационные аттестаты не могут...    читать дальше
.
21 февраля 2024 года 16:49
"Киви банку" хватит средств для возврата денег с кошельков в процессе его банкротства - оценка ЦБ РФ
Киви банку, по предварительным данным, хватит средств для возврата денег с кошельков в процессе его банкротства, сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ РФ. Согласно закону о страховании вкладов, средства на электронных кошельках граждан не подлежат страхованию.

"Возврат...    читать дальше
.
21 февраля 2024 года 16:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 февраля
ЦБ РФ с 22 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6030,43 (+41,63) руб./грамм; на серебро - 68,53 (-0,01) руб./грамм; на платину - 2701,52 (+14,5) руб./грамм; на палладий - 2924,42 (+85,97) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
21 февраля 2024 года 16:34
Правительство РФ уточнило требования к строительству судов в рамках программы инвестквот в рыболовстве
Правительство РФ уточнило требования к строительству судов в рамках программы инвестиционных квот в рыболовстве. Соответствующее постановление подписано 14 февраля 2024 года.

Как сообщается в пресс-релизе правительства, для рыбопромысловых компаний, занимающихся...    читать дальше
.
21 февраля 2024 года 16:30
ЦБ РФ установил курс евро с 22 февраля в размере 99,8968 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 99,8968 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,79 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
21 февраля 2024 года 16:30
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 92,4387 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 92,4387 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,97 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
21 февраля 2024 года 16:25
Профицит бюджета Великобритании в январе вырос до рекордных 16,7 млрд фунтов
Великобритания в январе зафиксировала профицит бюджета в размере 16,7 млрд фунтов стерлингов ($21,07 млрд), говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Показатель вырос более чем в два раза по сравнению с январем 2023 года и обновил максимум за...    читать дальше
.
21 февраля 2024 года 16:17
ЦБ РФ установил факт манипулирования рынком на торгах обыкновенными акциями "СПБ Биржи"
Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями "СПБ биржи" 27 ноября в связи с подложным заявлением о ее банкротстве, говорится в сообщении регулятора.

После открытия основной торговой сессии 27 ноября в течение 19 минут произошло резкое снижение...    читать дальше
.
21 февраля 2024 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 21 февраля снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 53,79 пункта (1,677%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3153,7 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3185,59 (-0,68%) пункта,...    читать дальше
.
21 февраля 2024 года 16:05
Ставки по ипотеке в США превысили 7% на фоне пересмотра прогнозов для денежно-кредитной политики ФРС
Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 16 февраля, подскочил на 19 базисных пунктов и обновил максимум с начала декабря, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association,...    читать дальше
.
21 февраля 2024 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 91,67/95,08 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,67/95,08 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи упал...
.
21 февраля 2024 года 15:54
Добыча природного газа в Норвегии в январе выросла на 5,1% в годовом сравнении
Добыча природного газа в Норвегии в январе составила 11,71 млрд кубометров, что на 5,1% больше показателя за тот же месяц прошлого года, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD). Относительно декабря объем снизился на 1,3%. NOD прогнозировал производство...    читать дальше
.
21 февраля 2024 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 92,4387 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 8,63 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 92,4387 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.