Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1286 млрд руб.

21 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 1286 млрд руб.

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Двусторонние отношения России и Киргизии развиваются успешно по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин в Казани на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым. "Что касается двусторонних отношений, то они основаны на договоре нашем фундаментальном и... читать дальше

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Россия в 2023 году экспортировала в ОАЭ 66,1 тонны замороженных крабов на $1,85 млн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. В натуральном выражении экспорт превысил показатели 2022 года в 32,4 раза, в стоимостном - в 17,6 раза. В числе компаний, планомерно... В числе компаний, планомерно... читать дальше

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1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-653 на 113 млрд 703,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет квалификационные требования к руководителям и специалистам некредитных финансовых организаций. В пояснительной записке к законопроекту напоминается, что с 1 июля 2019 г. квалификационные аттестаты не могут... В пояснительной записке к законопроекту напоминается, что с 1 июля 2019 г. квалификационные аттестаты не могут... читать дальше

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Киви банку, по предварительным данным, хватит средств для возврата денег с кошельков в процессе его банкротства, сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ РФ. Согласно закону о страховании вкладов, средства на электронных кошельках граждан не подлежат страхованию. "Возврат... "Возврат... читать дальше

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ЦБ РФ с 22 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6030,43 (+41,63) руб./грамм; на серебро - 68,53 (-0,01) руб./грамм; на платину - 2701,52 (+14,5) руб./грамм; на палладий - 2924,42 (+85,97) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Правительство РФ уточнило требования к строительству судов в рамках программы инвестиционных квот в рыболовстве. Соответствующее постановление подписано 14 февраля 2024 года. Как сообщается в пресс-релизе правительства, для рыбопромысловых компаний, занимающихся... Как сообщается в пресс-релизе правительства, для рыбопромысловых компаний, занимающихся... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 99,8968 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,79 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 92,4387 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,97 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Великобритания в январе зафиксировала профицит бюджета в размере 16,7 млрд фунтов стерлингов ($21,07 млрд), говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Показатель вырос более чем в два раза по сравнению с январем 2023 года и обновил максимум за... Показатель вырос более чем в два раза по сравнению с январем 2023 года и обновил максимум за... читать дальше

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Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями "СПБ биржи" 27 ноября в связи с подложным заявлением о ее банкротстве, говорится в сообщении регулятора. После открытия основной торговой сессии 27 ноября в течение 19 минут произошло резкое снижение... После открытия основной торговой сессии 27 ноября в течение 19 минут произошло резкое снижение... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 53,79 пункта (1,677%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3153,7 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3185,59 (-0,68%) пункта,... читать дальше

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Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 16 февраля, подскочил на 19 базисных пунктов и обновил максимум с начала декабря, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,67/95,08 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи упал...

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Добыча природного газа в Норвегии в январе составила 11,71 млрд кубометров, что на 5,1% больше показателя за тот же месяц прошлого года, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD). Относительно декабря объем снизился на 1,3%. NOD прогнозировал производство... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 8,63 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 92,4387 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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