Оборот рынка общепита в РФ вырос с 2023 г. почти в 2 раза

25 июня. FINMARKET.RU - Оборот российского рынка общепита с 2023 по 2025 год вырос почти в 2 раза - с 2,87 трлн до 5,27 трлн рублей, подсчитало рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), на расчеты которого ссылаются "Ведомости". По его данным, при этом рентабельность бизнеса за тот же период снизилась на 1 п. п., с 8,9% до 7,9%.

Такая оценка выглядит даже слишком оптимистично, говорит основатель сети ресторанов "Мясо & рыба" Сергей Миронов. По его словам, на рентабельность ресторанного бизнеса влияют прежде всего растущие расходы на аренду, персонал и продукты.

С этой проблемой в последние годы столкнулись все франчайзи его сети. Основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров помимо прочего указывает на снижение покупательной способности населения. Ресторанный сектор, объясняет он, крайне чувствителен к сокращению необязательных расходов домохозяйств: если у граждан становится меньше свободных денег, они, как правило, начинают реже питаться вне дома, а не искать более дешевые заведения.