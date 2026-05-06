06 мая 2026 года 09:05
Ипотека для ИЖС столкнулась с ограничениями
6 мая. FINMARKET.RU - После расширения с 1 марта 2025 года механизма эскроу-счетов на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в кредитовании этого сегмента выявлены сложности с получением проектного финансирования небольшими подрядчиками, пишет "Коммерсант". По данным "Дом.РФ", несмотря на большой объем одобренных заявок по ипотеке на строительство ИЖС, около 30% из них в итоге не было выдано гражданам, поскольку подрядчики не смогли получить проектное финансирование из-за отсутствия кредитной истории и залоговой массы. Как пояснил "Ъ" директор по развитию жилищной сферы "Дом.РФ" Евгений Квасенков, сейчас менее 10 банков готовы предоставлять кредиты на строительство частных домов, в том числе со счетами эскроу. По его словам, на рынке ИЖС есть категория подрядчиков в "неопределенной позиции" относительно возможности получения кредита на строительство: "С одной стороны, у них нет явных стоп-факторов - бизнес работает, репутация позволяет, с другой - не хватает объема залога для предоставления обеспечения по кредиту". На сектор ИЖС приходится более половины объема ввода жилья в стране. По данным "Дом.РФ", охват ИЖС механизмом проектного финансирования остается низким - 1-2%. При этом Минстрой рассчитывает нарастить показатель охвата до 23,5% к 2030 году.
