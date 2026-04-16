На импортные легковые шины могут ввести пошлины

16 апреля. FINMARKET.RU - Крупные производители шин просят Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) защитить российский рынок от все более нарастающего импорта, в первую очередь из Китая. Об этом "Коммерсанту" рассказали три источника на рынке производителей шин. Повод - резко выросшие поставки. Среди заявителей, по информации "Ъ", "Кордиант", "Кама", Ikon Tyres и "Белшина".

По итогам расследования могут быть установлены различные меры: квоты и. Один из вариантов - пошлины в размере около 30%, рассказали два собеседника "Ъ". Потенциальные меры касаются всего импорта. По данным ЦРПТ, в 2024 году в Россию было ввезено 25,8 млн легковых шин, что стало рекордом. Наиболее агрессивно действует Китай, на эту страну приходится около 75% поставок, в основном бюджетных шин.

По мнению гендиректора холдинга "Кордиант" Дмитрия Горбачева, возросшийнаносит ярко выраженный ущерб шинной отрасли России и ЕАЭС, что "может свидетельствовать о необходимости введения специальных защитных мер".

Мощности российских предприятий сейчас недозагружены, напоминают собеседники "Ъ". В среднем загрузка шинных российских предприятий по итогам 2025 года оценивается в 51%. Негативная динамика, отмечал партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский, в частности, связана с давлением китайского импорта.

Источник “Ъ” полагает, что решение по введению спецмеры против импортных легковых шин, вероятно, будет принято осенью. Собеседник “Ъ” добавляет: для введения защитных мер необходимо, чтобы отрасль обеспечивала потребности рынка.

По словам Горбачева, возможности российских предприятий позволяют предложить продукцию всех сегментов, у автовладельцев останется возможность выбора шин под любой запрос и бюджет.