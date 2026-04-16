16 апреля. FINMARKET.RU - Объем параллельного импорта в РФ стабилизировался на уровне $1-1,5 млрд в месяц и, как ожидают в Минпромторге РФ, сохранится на этом уровне до конца 2026 года.

"Многие продукты мы начинаем производить в стране, и нам уже не интересно, чтобы был вот этот такой неконкурентный механизм параллельного импорта. Но думаю, что совсем его, скажем так, отменять пока еще рано, да и не нужно. Там есть позиции, которые нам все еще интересны. Поэтому я думаю, что где-то $1-1,5 млрд в месяц объем импорта ежемесячного будет сохраняться и в этом году", - сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил, что по итогам января 2026 года параллельныйбыл равен около $1 млрд.

Как сообщал ранее, в 2025 году среднемесячный объем параллельного импорта в РФ составил $1,9 млрд рублей. Совокупный объем ввоза товаров в РФ по этому механизму по итогам прошлого года сложился на уровне $23,1 млрд.

В конце января 2026 года Минэкономразвития РФ сообщало, что планируется подготовить постоянно действующий механизм параллельного импорта, выработав критерии, на основании которых будут определяться категории товаров, подпадающих под параллельный импорт. Одним из таких критериев может стать отсутствие у правообладателя деятельности в РФ, отмечал министр экономического развития Максим Решетников.

В настоящее время перечень товаров для параллельного импорта утверждает Минпромторг РФ, при этом основным принципом является отказ правообладателя от работы в РФ и отсутствие аналогов его продукции на внутреннем рынке. Механизм точечного применения режима международного исчерпания прав (позволяет импортировать продукцию без согласия правообладателя после старта продаж в любой другой стране мира) был введен в РФ как антисанкционная мера в 2022 году и с тех пор ежегодно продлевался.