Въездной турпоток в 1-м квартале сократился на 30–40%

10 апреля. FINMARKET.RU - Количество въездных турпоездок в Россию в январе—марте 2026 года сократилось на 30–40%, заявил "Коммерсанту" вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Гендиректор туроператора "Тари Тур" Марина Левченко также говорит о выраженном снижении спроса. Ее компании в марте-апреле пришлось отменить приезд в Россию 34 туристических групп. Новых бронирований, по ее словам, сейчас немного.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин также говорит о большом количестве аннуляций и снижении спроса со стороны классических туристов. В Azimut Hotels заметили падение въездного потока по отдельным направлениям. В OneTwoTrip отмечают, что в первом квартале 2026 года спрос иностранцев на бронирование отелей в России сократился на 23% год к году.

Снижение въездного туропотока участники рынка объясняют боевыми действиями на Ближнем Востоке, за которыми последовали ограничение авиасообщения и аннуляции туров. Гостей из Китая также стало меньше, но это связано с ростом стоимости путешествий и перебоями в России в авиаперелетах и работе мобильной связи. Как отмечает Ромашкин, первый квартал для рынка въездного туризма не считается показательным, так как 80-85% иностранцев в Россию приезжают летом. Сезон традиционно стартует с середины мая. Эксперт не исключает, что по итогам всего года спад уменьшится, но общее снижение потока все же составит 10-15%.