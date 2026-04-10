Электромобили подорожали на 20-30%

10 апреля. FINMARKET.RU - На фоне новых новые коэффициенты утильсбораподорожали на 20-30%, что отразилось на спросе, сообщила в интервью "Российской газете" председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева.

"Был повышенный спрос в конце прошлого года, все пытались завезти в страну заказанные ранее машины. Январь и февраль показали сильное снижение, потому что цены резко взлетели. Сейчас снова импорт восстанавливается - люди понимают, что дешевле точно не будет. Меняются и приоритеты покупателей. Если пять-семь лет назад в лидерах был Nissan Leaf, то сейчас это более мощные и технологичные модели", - уточнила Гордеева.

Создание в РФ концепции развития электротранспорта стало событием, которое воодушевило электромобильное сообщество. Ведь рынок складывается таким образом, что сначала в принципе нужно преодолеть скептическое отношение к электрокарам. Люди просто боялись их покупать. По ее словам, на сегодняшний день "уже достаточно необходимой инфраструктуры, но, кроме Москвы, она практически нигде не загружена". "Концептуально даже выполняется план по зарядкам. По мировым стандартам на одну зарядную станцию должно приходиться 10 электромобилей. Но у нас в большинстве регионов нет столько электрических машин. Есть субсидии, есть производства, но электромобилей по-прежнему мало. В любом случае развитие электромобильной базы подталкивает людей покупать эти машины. Но высоких показателей трудно достичь без мер поддержки как самих производителей, так и покупателей", - считает Гордеева.