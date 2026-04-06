ПИФы облигаций стали лидерами по притоку средств

6 апреля. FINMARKET.RU - В минувшем месяце чистый приток средств в розничные паевые фонды (открытые и биржевые ПИФы) превысил 123 млрд руб., свидетельствует оценка "Коммерсанта" , основанная на данных Investfunds, Этот результат оказался на 23 млрд руб. (15,8%) ниже февральского, но более чем в три раза выше результата за аналогичный период 2025 года. Всего с начала года чистый приток впревысил 382 млрд руб., что в 7,2 раза выше результата аналогичного периода прошлого года.

Впервые с начала года в лидеры вышли фонды облигаций, чистый приток в которые превысил 80 млрд руб.

При этом из-за резкого роста ставок по инструментам в китайской валюте увеличился интерес частных инвесторов и к юаневым фондам денежных инвестиций. По оценке экспертов, в ближайшей перспективе ПИФы облигаций будут пользоваться спросом в условиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. При этом интерес к фондам денежного рынка, текущая доходность которых фактически привязана к ключевой ставке, будет снижаться. Однако, как отмечает глава департамента управления активами "Альфа-Капитала" Виктор Барк, "так как это один из самых консервативных инструментов", то, скорее всего, здесь следует ожидать замедления притоков, а не существенных оттоков средств инвесторов.