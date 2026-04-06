Число новых апартаментов в Москве растет

6 апреля. FINMARKET.RU - В этом году в Москве и Санкт-Петербурге могут ввести кондоминиум-отели на 12 000 юнитов, подсчитала консалтинговая компания Nikoliers, ссылаясь на проектные декларации конкретных комплексов. Из них в столице, по ее данным, появится 1239 лотов. Это в два раза больше, чем было в предыдущие четыре года: в 2022-2025 гг. в городе завершили шесть объектов на 568 номеров, пишут "Ведомости"

При этом, как отмечают консультанты, в Москве уже два года действует мораторий наапартаментов. Владелец компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич объясняет такое решение ростом нагрузки на имеющуюся социальную инфраструктуру. Тем не менее сам запрет коснулся уже запущенных к тому времени объектов, отмечают эксперты. Это подтверждают и данные Nikoliers. В компании утверждают, что объем текущего года будет сформирован двумя крупными проектами сервисных апартаментов - "Сигма Силино" и "Аквилон Signal". Они начали возводиться еще до введения моратория.

В Санкт-Петербурге, продолжают в Nikoliers, в этом году на рынок выйдет 24 комплекса примерно на 11 000 юнитов. Среди них "Про.Молодость", Ye's Primorsky и Avenue Apart Pulkovo. В компании также отмечают, что в Северной столице общий номерной фонд тоже превысит итоги предыдущих четырех лет почти в 2,5 раза. В 2022-2025 гг. ввод в этом городе составил 4700 комнат в 30 объектах.

Номера в кондоминиум-отелях, как объясняют консультанты, как правило, приобретают частные инвесторы, рассчитывающие на пассивный доход. Такие помещения передаются в управление гостиничному оператору, который занимается их посуточной сдачей.