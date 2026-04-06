06 апреля 2026 года 08:58
Число новых апартаментов в Москве растет
Стоян Васев/ТАСС
6 апреля. FINMARKET.RU - В этом году в Москве и Санкт-Петербурге могут ввести кондоминиум-отели на 12 000 юнитов, подсчитала консалтинговая компания Nikoliers, ссылаясь на проектные декларации конкретных комплексов. Из них в столице, по ее данным, появится 1239 лотов. Это в два раза больше, чем было в предыдущие четыре года: в 2022-2025 гг. в городе завершили шесть объектов на 568 номеров, пишут "Ведомости". При этом, как отмечают консультанты, в Москве уже два года действует мораторий на строительство апартаментов. Владелец компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич объясняет такое решение ростом нагрузки на имеющуюся социальную инфраструктуру. Тем не менее сам запрет коснулся уже запущенных к тому времени объектов, отмечают эксперты. Это подтверждают и данные Nikoliers. В компании утверждают, что объем текущего года будет сформирован двумя крупными проектами сервисных апартаментов - "Сигма Силино" и "Аквилон Signal". Они начали возводиться еще до введения моратория. В Санкт-Петербурге, продолжают в Nikoliers, в этом году на рынок выйдет 24 комплекса примерно на 11 000 юнитов. Среди них "Про.Молодость", Ye's Primorsky и Avenue Apart Pulkovo. В компании также отмечают, что в Северной столице общий номерной фонд тоже превысит итоги предыдущих четырех лет почти в 2,5 раза. В 2022-2025 гг. ввод в этом городе составил 4700 комнат в 30 объектах. Номера в кондоминиум-отелях, как объясняют консультанты, как правило, приобретают частные инвесторы, рассчитывающие на пассивный доход. Такие помещения передаются в управление гостиничному оператору, который занимается их посуточной сдачей.
Ключевые слова: Россия, апартаменты, строительство
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
