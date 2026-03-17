СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
17 марта 2026 года 09:28
Доля инвестсделок с недвижимостью достигнет 70%
Марина Лысцева/ТАСС
17 марта. FINMARKET.RU - Порядка 70% сделок на рынке коммерческой недвижимости России в 2026 году будут заключены с инвестиционными целями, прогнозируют в CORE.XP. Год к году значение может вырасти на 5 процентных пунктов (п. п.), пишет "Коммерсант". Оставшиеся 30% — сделки, которые компании заключают, покупая объекты для собственного развития. К ним относятся, например, офисы для нужд бизнеса и участки под застройки для девелоперов жилья. За 2025 год, согласно CORE.XP, доля инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости выросла с 52% до 65%. Доля инвестиционных сделок растет в контексте общего снижения объема вложений в коммерческую недвижимость. Согласно IBC Real Estate, в первом квартале этого года совокупный объем сделок составит 61 млрд руб., потеряв 50% год к году. Прогноз на весь 2026 год — снижение на 31%, до 700 млрд руб. Это продиктовано в первую очередь снижением спроса на активы, приобретаемые для собственных нужд. В то же время финансовые инвесторы, в том числе физлица, покупающие паи ПИФов, активно пытаются заработать на росте цен и арендных ставок на рынке недвижимости.
Ключевые слова: Россия, недвижимость, сделки
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
