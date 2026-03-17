Доля инвестсделок с недвижимостью достигнет 70%

17 марта. FINMARKET.RU - Порядка 70% сделок на рынке коммерческой недвижимости России в 2026 году будут заключены с инвестиционными целями, прогнозируют в CORE.XP. Год к году значение может вырасти на 5 процентных пунктов (п. п.), пишет "Коммерсант" . Оставшиеся 30% —, которые компании заключают, покупая объекты для собственного развития. К ним относятся, например, офисы для нужд бизнеса и участки под застройки для девелоперов жилья.

За 2025 год, согласно CORE.XP, доля инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости выросла с 52% до 65%.

Доля инвестиционных сделок растет в контексте общего снижения объема вложений в коммерческую. Согласно IBC Real Estate, в первом квартале этого года совокупный объем сделок составит 61 млрд руб., потеряв 50% год к году. Прогноз на весь 2026 год — снижение на 31%, до 700 млрд руб. Это продиктовано в первую очередь снижением спроса на активы, приобретаемые для собственных нужд.

В то же время финансовые инвесторы, в том числе физлица, покупающие паи ПИФов, активно пытаются заработать на росте цен и арендных ставок на рынке недвижимости.