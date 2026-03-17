Рейтинг российских банков за февраль

В феврале 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавилимедиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял Альфа-Банк, по охвату аудитории - ПСБ. В пятерку лидеров также вошли Т-Банк и Россельхозбанк.

Сбербанк сохранил первое место с результатом 42 447 упоминаний (30 053 в январе). Вторую позицию занял ВТБ - 32 256 упоминаний (19 191 в январе), за ним следует Альфа-Банк - 9 120 упоминаний (7 593 месяцем ранее).

Индекс заметности Сбербанка вырос на 55% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 88%, уровень заметности Альфа-Банка вырос на 70%.

В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 226,2 млн (+42%, 159,1 млн в январе). На втором месте - Сбербанк с результатом 222,7 млн, показатель вырос на 30% в сравнении с предыдущим месяцем (171,4 млн). Третью строчку занял ПСБ, его показатель вырос на 47% - до 151,5 млн (103 месяцем ранее).

В феврале Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 2025 год по международным стандартам (МСФО). Банк сумел обновить рекорд чистой прибыли третий год подряд, заработав 1,71 трлн рублей (+7,9% по сравнению с 2024 годом). Сумма поступлений в бюджет России по итогам 2025 года превысила 1,3 трлн рублей. Об этом сообщил президент, председатель правления Сбера Герман Греф. "Кроме того, в 2025 году "Сбер" выплатил акционерам рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 млрд рублей - половина из них пошла в казну государства как основного акционера в лице Министерства финансов", - отметил Греф.

Также в феврале глава Герман Греф дал личный прогноз по курсу рубля до конца года. По его словам, к концу 2026 года курс доллара может составить около 95 рублей, а при определенных обстоятельствах, возможно, будет находиться ближе к 100 рублям. "Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям", - сообщил он журналистам в ходе конференц-звонка по результатам 2025 года. Он отметил, что официальный прогноз Сбера по курсу на 2026 год составляет 85-90 рублей за доллар; его личный прогноз выше.

Сбербанк отметил прекращение роста похищенных мошенниками средств к концу 2025 года. Россияне стали осторожнее относиться к телефонному мошенничеству, но ряд инструментов продолжает эффективно работать в интересах мошенников. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе сессии Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". "Это большая заслуга усилий большой команды и ведомств, и государственных структур, и финансовых структур, кредитных организаций, операторов связи. Честно говоря, прошлый год - это был год объединения усилий различных структур для старта начала общей единой борьбы с телефонным мошенничеством", - подчеркнул он.

Глава ВТБ Андрей Костин предложил законодательно расширить полномочия кредитных организаций в вопросах противодействия мошенникам, в том числе по дропам. Такое заявление он сделал на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". Костин также заявил о необходимости проводить активную разъяснительную работу, особенно среди молодежи, которая может не осознавать, что дропперство - это преступление. Он напомнил цитату из романа "Мастер и Маргарита": "Никогда не разговаривайте с неизвестными". "Эту простую истину забывают, видимо, когда школу заканчивают", - отметил глава ВТБ.

Руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на форуме "РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург" рассказал о том, какие отрасли станут главными драйверами экономики в 2026 году. По его словам, ВТБ ожидает перехода к стабилизации экономики на фоне смягчения денежно-кредитной политики. Всего Средин назвал четыре отрасли: энергетика, минеральные удобрения, газохимия и полимеры, инфраструктурное строительство и логистика. "На горизонте десятилетия мы увидим экономику нового типа - более автономную, технологичную и интегрированную в собственные производственные и логистические цепочки", - заявил представитель ВТБ. По его словам, драйверами роста станут не столько отдельные отрасли, сколько технологии, формирующие новую промышленную и цифровую базу страны.

ВТБ объявил о завершении ребрендинга офисов Почта Банка. Об этом сообщил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер, отметив, что теперь клиенты по всей России могут пользоваться единой сетью обслуживания под брендом ВТБ с общими стандартами сервиса и продуктовой линейкой. Интеграция включала миграцию клиентов, технологичный переход на обслуживание в ВТБ, предоставление доступа ко всем продуктам банка и замену вывесок 2?244 точек обслуживания Почта Банка, из которых 2?191 офис работает на базе отделений "Почты России". В феврале Истринский суд Подмосковья заключил под стражу бывшую жену экс-члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого Алию Галицкую, подозреваемую в вымогательстве 150 млн долларов у бывшего мужа. Впоследствии стало известно о гибели Галицкой - женщина покончила с собой в изоляторе временного содержания в Подмосковье.

Альфа-Банк, "Альфа-капитал" и инвестиционная компания А1 договорились о создании нового инвестиционного фонда объемом до 30 млрд руб., ориентированного на вложения в российские активы. Согласно договоренностям, Альфа-Банк выступит якорным инвестором проекта, а "Альфа-капитал" займется управлением активами фонда. А1 в статусе управляющего партнера будет отвечать за поиск и отбор инвестиционных возможностей, работу со специальными ситуациями, урегулирование споров и последующую монетизацию активов.

ПСБ совместно с Правительством ДНР и оператор проекта ООО "Альпика" запустил пилотный выпуск "Карты школьника" в ДНР. Карта совмещает функции платежного инструмента для льготного питания и проезда и пропуска в школу. Родители могут отслеживать посещаемость и расходы ребенка через мобильное приложение.

Также в феврале ПСБ первым на российском рынке реализовал полностью дистанционный процесс открытия расчетного счета для индивидуальных предпринимателей, избавив клиентов от необходимости личного визита в отделение или встречи с выездным менеджером. "ПСБ совершил качественный скачок в цифровизации услуг для малого бизнеса, убрав последнюю "нецифровую" точку в самом начале взаимодействия с предпринимателем - необходимость личной встречи для открытия счета. Более того, мы предложили не просто удаленную систему подачи заявки, а цельную цифровую экосистему, которая сразу обеспечивает клиенту готовые к работе финансовые инструменты. Наше новое решение - ответ на запрос современного предпринимателя на скорость, простоту и технологичность, что особенно важно для динамично развивающихся регионов нашей страны", - отметил Станислав Алехин, управляющий директор блока малого и среднего предпринимательства ПСБ.

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, февраль 2026 Упоминания в СМИ, январь 2026 Изменения, % 1 Сбербанк 42 447 30 053 41,2 2 ВТБ 32 256 19 191 68,1 3 Альфа-Банк 9 120 7 593 20,1 4 ПСБ 8 142 6 157 32,2 5 Т-Банк 7 682 8 901 -13,7 6 Россельхозбанк 6 081 4 091 48,6 7 Совкомбанк 5 911 3 616 63,5 8 Газпромбанк 5 910 4 335 36,3 9 Банк УРАЛСИБ 2 891 2 022 43,0 10 Банк ДОМ.РФ 2 327 2 233 4,2 11 Почта банк 2 266 1 748 29,6 12 ОТП Банк 2 172 2 733 -20,5 13 Дальневосточный банк 2 143 2 398 -10,6 14 Банк Санкт-Петербург 2 069 1 480 39,8 15 МТС Банк 1 836 2 030 -9,6 16 Московский Кредитный Банк 1 795 1 683 6,7 17 Банк Синара 1 472 691 113,0 18 Банк "Точка" 1 204 421 186,0 19 Абсолют Банк 1 189 504 135,9 20 Примсоцбанк 1 169 1 205 -3,0 21 МСП Банк 1 047 674 55,3 22 Ак Барс Банк 957 1 191 -19,6 23 ББР Банк 914 980 -6,7 24 Транскапиталбанк 867 541 60,3 25 Банк ЗЕНИТ 850 881 -3,5 26 Новикомбанк 845 662 27,6 27 Росэксимбанк 842 183 360,1 28 Инго Банк 822 900 -8,7 29 КБ "Центр-инвест" 747 184 306,0 30 Озон Банк 742 537 38,2 31 ЮниКредит Банк 681 373 82,6 32 Ренессанс Кредит 664 777 -14,5 33 Банк Русский Стандарт 659 376 75,3 34 Райффайзенбанк 648 436 48,6 35 Фора-Банк 457 55 730,9 36 Азиатско-Тихоокеанский Банк 452 355 27,3 37 Ситибанк 425 386 10,1 38 Банк "Акцепт" 424 176 140,9 39 АБ "Россия" 383 97 294,8 40 АКБ "Металлинвестбанк" 380 290 31,0 41 Банк Левобережный 344 522 -34,1 42 "Локо-Банк" 337 86 291,9 43 ХКФ Банк 333 140 137,9 44 Банк "Приморье" 328 480 -31,7 45 ВБРР 318 58 448,3 46 РНКБ Банк 269 180 49,4 47 Ланта-Банк 253 15 1586,7 48 Банк Оренбург 245 25 880,0 49 Цифра Банк 217 53 309,4 50 УБРиР 215 393 -45,3

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, февраль 2026 Индекс заметности, январь 2026 Изменения, % 1 Сбербанк 6 519 744 4 216 929 54,6 2 ВТБ 3 710 268 1 976 722 87,7 3 Альфа-Банк 1 580 121 929 769 69,9 4 Т-Банк 1 183 598 792 110 49,4 5 ПСБ 943 119 901 791 4,6 6 Совкомбанк 822 562 417 643 97,0 7 Россельхозбанк 814 908 507 597 60,5 8 Газпромбанк 546 133 349 626 56,2 9 Банк ДОМ.РФ 363 437 308 478 17,8 10 Банк УРАЛСИБ 349 255 297 521 17,4 11 Банк "Точка" 293 377 34 087 760,7 12 Банк Санкт-Петербург 268 302 165 503 62,1 13 Почта банк 262 333 121 013 116,8 14 МТС Банк 242 998 225 642 7,7 15 Банк Синара 238 963 94 033 154,1 16 Ситибанк 152 989 18 905 709,3 17 Абсолют Банк 139 600 47 804 192,0 18 Ак Барс Банк 128 955 20 822 519,3 19 Банк Русский Стандарт 125 114 66 788 87,3 20 Озон Банк 124 973 44 685 179,7 21 ОТП Банк 100 494 90 801 10,7 22 Московский Кредитный Банк 93 547 100 707 -7,1 23 Райффайзенбанк 90 970 57 938 57,0 24 Транскапиталбанк 82 690 14 778 459,5 25 Росэксимбанк 66 937 8 888 653,1 26 КБ "Центр-инвест" 66 009 31 269 111,1 27 МСП Банк 60 822 55 199 10,2 28 Инго Банк 55 650 40 290 38,1 29 ЮниКредит Банк 53 813 35 503 51,6 30 Фора-Банк 50 766 9 937 410,9 31 УБРиР 47 369 18 906 150,6 32 НБД-Банк 47 355 31 152 52,0 33 Банк ЗЕНИТ 46 011 29 512 55,9 34 Банк "Солидарность" 39 673 2 645 1399,9 35 Новикомбанк 36 540 25 748 41,9 36 Свой Банк 34 269 36 092 -5,1 37 ББР Банк 30 681 28 485 7,7 38 Банк "Кубань Кредит" 29 122 4 036 621,6 39 Ренессанс Кредит 28 722 4 245 576,6 40 Цифра Банк 28 020 4 193 568,3 41 АБ "Россия" 24 705 23 704 4,2 42 Ланта-Банк 24 670 390 6225,6 43 РосДорБанк 24 407 7 296 234,5 44 Коммерцбанк (Евразия) 23 269 8 482 174,3 45 Дальневосточный банк 22 525 23 374 -3,6 46 "Сургутнефтегазбанк" 20 211 1 729 1068,9 47 Банк ТРАСТ 20 205 29 347 -31,2 48 РН Банк 19 877 16 645 19,4 49 Примсоцбанк 18 412 18 867 -2,4 50 Меткомбанк 17 148 1 004 1608,0

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, февраль 2026 Охват аудитории, январь 2026 Изменения, % 1 ВТБ 226 276 805 159 156 282 42,2 2 Сбербанк 222 768 541 171 449 980 29,9 3 ПСБ 151 508 822 103 013 005 47,1 4 Альфа-Банк 125 018 429 100 714 258 24,1 5 Россельхозбанк 119 758 971 95 431 798 25,5 6 Газпромбанк 80 793 401 88 731 350 -8,9 7 Совкомбанк 72 526 575 44 875 272 61,6 8 Транскапиталбанк 72 418 149 4 954 055 1361,8 9 Т-Банк 68 111 771 77 574 606 -12,2 10 Абсолют Банк 56 887 222 24 817 766 129,2 11 Почта банк 42 688 290 22 771 663 87,5 12 Банк ДОМ.РФ 42 031 271 39 456 564 6,5 13 Банк "Точка" 39 086 649 32 615 357 19,8 14 Московский Кредитный Банк 37 368 232 45 192 450 -17,3 15 Банк Синара 35 781 732 19 795 293 80,8 16 Новикомбанк 35 111 688 17 894 962 96,2 17 Инго Банк 34 259 716 19 690 144 74,0 18 Ак Барс Банк 33 773 122 19 943 434 69,3 19 Банк "Кубань Кредит" 33 564 753 859 416 3805,5 20 Фора-Банк 31 072 589 6 787 400 357,8 21 Банк Санкт-Петербург 30 867 176 22 883 862 34,9 22 Озон Банк 29 721 639 25 995 163 14,3 23 МТС Банк 29 654 243 24 547 935 20,8 24 Банк Русский Стандарт 26 169 637 16 478 619 58,8 25 Райффайзенбанк 25 862 280 16 366 383 58,0 26 Ситибанк 25 852 045 13 377 654 93,2 27 Банк УРАЛСИБ 25 242 297 29 340 109 -14,0 28 Ланта-Банк 24 175 981 1 260 435 1818,1 29 ОТП Банк 19 946 185 18 271 569 9,2 30 Банк "Солидарность" 15 743 057 4 634 598 239,7 31 "Локо-Банк" 15 671 715 8 173 491 91,7 32 Цифра Банк 15 495 177 7 130 270 117,3 33 АБ "Россия" 15 078 400 7 098 951 112,4 34 РН Банк 15 014 781 21 713 237 -30,8 35 Вайлдберриз Банк 14 604 158 5 265 264 177,4 36 УБРиР 14 558 555 8 513 219 71,0 37 РНКБ Банк 14 095 530 11 302 758 24,7 38 МСП Банк 13 544 215 16 564 201 -18,2 39 Банк ТРАСТ 11 183 940 3 214 242 247,9 40 Банк ЗЕНИТ 11 181 003 16 915 942 -33,9 41 ББР Банк 11 033 050 10 724 558 2,9 42 ЮниКредит Банк 10 240 491 7 850 694 30,4 43 Меткомбанк 10 167 164 3 138 183 224,0 44 ВБРР 8 808 825 5 489 567 60,5 45 СДМ-Банк 8 672 583 5 349 162 62,1 46 Банк "Приморье" 8 174 573 5 893 128 38,7 47 Росэксимбанк 7 178 601 1 815 451 295,4 48 Модульбанк 6 794 790 6 447 261 5,4 49 Норвик Банк 6 601 818 1 828 276 261,1 50 Кредит Европа Банк 6 302 908 29 766 424 -78,8

- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 85 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: февраль 2026 год.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 17.03.2026.

Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru