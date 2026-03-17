Рейтинг российских банков за февраль

В феврале 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг
медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял Альфа-Банк, по охвату аудитории - ПСБ. В пятерку лидеров также вошли Т-Банк и Россельхозбанк.
Сбербанк сохранил первое место с результатом 42 447 упоминаний (30 053 в январе). Вторую позицию занял ВТБ - 32 256 упоминаний (19 191 в январе), за ним следует Альфа-Банк - 9 120 упоминаний (7 593 месяцем ранее).
Индекс заметности Сбербанка вырос на 55% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 88%, уровень заметности Альфа-Банка вырос на 70%.
В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 226,2 млн (+42%, 159,1 млн в январе). На втором месте - Сбербанк с результатом 222,7 млн, показатель вырос на 30% в сравнении с предыдущим месяцем (171,4 млн). Третью строчку занял ПСБ, его показатель вырос на 47% - до 151,5 млн (103 месяцем ранее).
В феврале Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 2025 год по международным стандартам (МСФО). Банк сумел обновить рекорд чистой прибыли третий год подряд, заработав 1,71 трлн рублей (+7,9% по сравнению с 2024 годом). Сумма поступлений в бюджет России по итогам 2025 года превысила 1,3 трлн рублей. Об этом сообщил президент, председатель правления Сбера Герман Греф. "Кроме того, в 2025 году "Сбер" выплатил акционерам рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 млрд рублей - половина из них пошла в казну государства как основного акционера в лице Министерства финансов", - отметил Греф.
Также в феврале глава Герман Греф дал личный прогноз по курсу рубля до конца года. По его словам, к концу 2026 года курс доллара может составить около 95 рублей, а при определенных обстоятельствах, возможно, будет находиться ближе к 100 рублям. "Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям", - сообщил он журналистам в ходе конференц-звонка по результатам 2025 года. Он отметил, что официальный прогноз Сбера по курсу на 2026 год составляет 85-90 рублей за доллар; его личный прогноз выше.
Сбербанк отметил прекращение роста похищенных мошенниками средств к концу 2025 года. Россияне стали осторожнее относиться к телефонному мошенничеству, но ряд инструментов продолжает эффективно работать в интересах мошенников. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе сессии Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". "Это большая заслуга усилий большой команды и ведомств, и государственных структур, и финансовых структур, кредитных организаций, операторов связи. Честно говоря, прошлый год - это был год объединения усилий различных структур для старта начала общей единой борьбы с телефонным мошенничеством", - подчеркнул он.
Глава ВТБ Андрей Костин предложил законодательно расширить полномочия кредитных организаций в вопросах противодействия мошенникам, в том числе по дропам. Такое заявление он сделал на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". Костин также заявил о необходимости проводить активную разъяснительную работу, особенно среди молодежи, которая может не осознавать, что дропперство - это преступление. Он напомнил цитату из романа "Мастер и Маргарита": "Никогда не разговаривайте с неизвестными". "Эту простую истину забывают, видимо, когда школу заканчивают", - отметил глава ВТБ.
Руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на форуме "РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург" рассказал о том, какие отрасли станут главными драйверами экономики в 2026 году. По его словам, ВТБ ожидает перехода к стабилизации экономики на фоне смягчения денежно-кредитной политики. Всего Средин назвал четыре отрасли: энергетика, минеральные удобрения, газохимия и полимеры, инфраструктурное строительство и логистика. "На горизонте десятилетия мы увидим экономику нового типа - более автономную, технологичную и интегрированную в собственные производственные и логистические цепочки", - заявил представитель ВТБ. По его словам, драйверами роста станут не столько отдельные отрасли, сколько технологии, формирующие новую промышленную и цифровую базу страны.
ВТБ объявил о завершении ребрендинга офисов Почта Банка. Об этом сообщил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер, отметив, что теперь клиенты по всей России могут пользоваться единой сетью обслуживания под брендом ВТБ с общими стандартами сервиса и продуктовой линейкой. Интеграция включала миграцию клиентов, технологичный переход на обслуживание в ВТБ, предоставление доступа ко всем продуктам банка и замену вывесок 2?244 точек обслуживания Почта Банка, из которых 2?191 офис работает на базе отделений "Почты России".
В феврале Истринский суд Подмосковья заключил под стражу бывшую жену экс-члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого Алию Галицкую, подозреваемую в вымогательстве 150 млн долларов у бывшего мужа. Впоследствии стало известно о гибели Галицкой - женщина покончила с собой в изоляторе временного содержания в Подмосковье.
Альфа-Банк, "Альфа-капитал" и инвестиционная компания А1 договорились о создании нового инвестиционного фонда объемом до 30 млрд руб., ориентированного на вложения в российские активы. Согласно договоренностям, Альфа-Банк выступит якорным инвестором проекта, а "Альфа-капитал" займется управлением активами фонда. А1 в статусе управляющего партнера будет отвечать за поиск и отбор инвестиционных возможностей, работу со специальными ситуациями, урегулирование споров и последующую монетизацию активов.
ПСБ совместно с Правительством ДНР и оператор проекта ООО "Альпика" запустил пилотный выпуск "Карты школьника" в ДНР. Карта совмещает функции платежного инструмента для льготного питания и проезда и пропуска в школу. Родители могут отслеживать посещаемость и расходы ребенка через мобильное приложение.
Также в феврале ПСБ первым на российском рынке реализовал полностью дистанционный процесс открытия расчетного счета для индивидуальных предпринимателей, избавив клиентов от необходимости личного визита в отделение или встречи с выездным менеджером. "ПСБ совершил качественный скачок в цифровизации услуг для малого бизнеса, убрав последнюю "нецифровую" точку в самом начале взаимодействия с предпринимателем - необходимость личной встречи для открытия счета. Более того, мы предложили не просто удаленную систему подачи заявки, а цельную цифровую экосистему, которая сразу обеспечивает клиенту готовые к работе финансовые инструменты. Наше новое решение - ответ на запрос современного предпринимателя на скорость, простоту и технологичность, что особенно важно для динамично развивающихся регионов нашей страны", - отметил Станислав Алехин, управляющий директор блока малого и среднего предпринимательства ПСБ.
Упоминания в СМИ
|N
|Наименование
|Упоминания в СМИ, февраль 2026
|Упоминания в СМИ, январь 2026
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|42 447
|30 053
|41,2
|2
|ВТБ
|32 256
|19 191
|68,1
|3
|Альфа-Банк
|9 120
|7 593
|20,1
|4
|ПСБ
|8 142
|6 157
|32,2
|5
|Т-Банк
|7 682
|8 901
|-13,7
|6
|Россельхозбанк
|6 081
|4 091
|48,6
|7
|Совкомбанк
|5 911
|3 616
|63,5
|8
|Газпромбанк
|5 910
|4 335
|36,3
|9
|Банк УРАЛСИБ
|2 891
|2 022
|43,0
|10
|Банк ДОМ.РФ
|2 327
|2 233
|4,2
|11
|Почта банк
|2 266
|1 748
|29,6
|12
|ОТП Банк
|2 172
|2 733
|-20,5
|13
|Дальневосточный банк
|2 143
|2 398
|-10,6
|14
|Банк Санкт-Петербург
|2 069
|1 480
|39,8
|15
|МТС Банк
|1 836
|2 030
|-9,6
|16
|Московский Кредитный Банк
|1 795
|1 683
|6,7
|17
|Банк Синара
|1 472
|691
|113,0
|18
|Банк "Точка"
|1 204
|421
|186,0
|19
|Абсолют Банк
|1 189
|504
|135,9
|20
|Примсоцбанк
|1 169
|1 205
|-3,0
|21
|МСП Банк
|1 047
|674
|55,3
|22
|Ак Барс Банк
|957
|1 191
|-19,6
|23
|ББР Банк
|914
|980
|-6,7
|24
|Транскапиталбанк
|867
|541
|60,3
|25
|Банк ЗЕНИТ
|850
|881
|-3,5
|26
|Новикомбанк
|845
|662
|27,6
|27
|Росэксимбанк
|842
|183
|360,1
|28
|Инго Банк
|822
|900
|-8,7
|29
|КБ "Центр-инвест"
|747
|184
|306,0
|30
|Озон Банк
|742
|537
|38,2
|31
|ЮниКредит Банк
|681
|373
|82,6
|32
|Ренессанс Кредит
|664
|777
|-14,5
|33
|Банк Русский Стандарт
|659
|376
|75,3
|34
|Райффайзенбанк
|648
|436
|48,6
|35
|Фора-Банк
|457
|55
|730,9
|36
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|452
|355
|27,3
|37
|Ситибанк
|425
|386
|10,1
|38
|Банк "Акцепт"
|424
|176
|140,9
|39
|АБ "Россия"
|383
|97
|294,8
|40
|АКБ "Металлинвестбанк"
|380
|290
|31,0
|41
|Банк Левобережный
|344
|522
|-34,1
|42
|"Локо-Банк"
|337
|86
|291,9
|43
|ХКФ Банк
|333
|140
|137,9
|44
|Банк "Приморье"
|328
|480
|-31,7
|45
|ВБРР
|318
|58
|448,3
|46
|РНКБ Банк
|269
|180
|49,4
|47
|Ланта-Банк
|253
|15
|1586,7
|48
|Банк Оренбург
|245
|25
|880,0
|49
|Цифра Банк
|217
|53
|309,4
|50
|УБРиР
|215
|393
|-45,3
Индекс Заметности
|N
|Наименование
|Индекс заметности, февраль 2026
|Индекс заметности, январь 2026
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|6 519 744
|4 216 929
|54,6
|2
|ВТБ
|3 710 268
|1 976 722
|87,7
|3
|Альфа-Банк
|1 580 121
|929 769
|69,9
|4
|Т-Банк
|1 183 598
|792 110
|49,4
|5
|ПСБ
|943 119
|901 791
|4,6
|6
|Совкомбанк
|822 562
|417 643
|97,0
|7
|Россельхозбанк
|814 908
|507 597
|60,5
|8
|Газпромбанк
|546 133
|349 626
|56,2
|9
|Банк ДОМ.РФ
|363 437
|308 478
|17,8
|10
|Банк УРАЛСИБ
|349 255
|297 521
|17,4
|11
|Банк "Точка"
|293 377
|34 087
|760,7
|12
|Банк Санкт-Петербург
|268 302
|165 503
|62,1
|13
|Почта банк
|262 333
|121 013
|116,8
|14
|МТС Банк
|242 998
|225 642
|7,7
|15
|Банк Синара
|238 963
|94 033
|154,1
|16
|Ситибанк
|152 989
|18 905
|709,3
|17
|Абсолют Банк
|139 600
|47 804
|192,0
|18
|Ак Барс Банк
|128 955
|20 822
|519,3
|19
|Банк Русский Стандарт
|125 114
|66 788
|87,3
|20
|Озон Банк
|124 973
|44 685
|179,7
|21
|ОТП Банк
|100 494
|90 801
|10,7
|22
|Московский Кредитный Банк
|93 547
|100 707
|-7,1
|23
|Райффайзенбанк
|90 970
|57 938
|57,0
|24
|Транскапиталбанк
|82 690
|14 778
|459,5
|25
|Росэксимбанк
|66 937
|8 888
|653,1
|26
|КБ "Центр-инвест"
|66 009
|31 269
|111,1
|27
|МСП Банк
|60 822
|55 199
|10,2
|28
|Инго Банк
|55 650
|40 290
|38,1
|29
|ЮниКредит Банк
|53 813
|35 503
|51,6
|30
|Фора-Банк
|50 766
|9 937
|410,9
|31
|УБРиР
|47 369
|18 906
|150,6
|32
|НБД-Банк
|47 355
|31 152
|52,0
|33
|Банк ЗЕНИТ
|46 011
|29 512
|55,9
|34
|Банк "Солидарность"
|39 673
|2 645
|1399,9
|35
|Новикомбанк
|36 540
|25 748
|41,9
|36
|Свой Банк
|34 269
|36 092
|-5,1
|37
|ББР Банк
|30 681
|28 485
|7,7
|38
|Банк "Кубань Кредит"
|29 122
|4 036
|621,6
|39
|Ренессанс Кредит
|28 722
|4 245
|576,6
|40
|Цифра Банк
|28 020
|4 193
|568,3
|41
|АБ "Россия"
|24 705
|23 704
|4,2
|42
|Ланта-Банк
|24 670
|390
|6225,6
|43
|РосДорБанк
|24 407
|7 296
|234,5
|44
|Коммерцбанк (Евразия)
|23 269
|8 482
|174,3
|45
|Дальневосточный банк
|22 525
|23 374
|-3,6
|46
|"Сургутнефтегазбанк"
|20 211
|1 729
|1068,9
|47
|Банк ТРАСТ
|20 205
|29 347
|-31,2
|48
|РН Банк
|19 877
|16 645
|19,4
|49
|Примсоцбанк
|18 412
|18 867
|-2,4
|50
|Меткомбанк
|17 148
|1 004
|1608,0
Охват аудитории
Главные темы публикаций:
|N
|Название
|Охват аудитории, февраль 2026
|Охват аудитории, январь 2026
|Изменения, %
|1
|ВТБ
|226 276 805
|159 156 282
|42,2
|2
|Сбербанк
|222 768 541
|171 449 980
|29,9
|3
|ПСБ
|151 508 822
|103 013 005
|47,1
|4
|Альфа-Банк
|125 018 429
|100 714 258
|24,1
|5
|Россельхозбанк
|119 758 971
|95 431 798
|25,5
|6
|Газпромбанк
|80 793 401
|88 731 350
|-8,9
|7
|Совкомбанк
|72 526 575
|44 875 272
|61,6
|8
|Транскапиталбанк
|72 418 149
|4 954 055
|1361,8
|9
|Т-Банк
|68 111 771
|77 574 606
|-12,2
|10
|Абсолют Банк
|56 887 222
|24 817 766
|129,2
|11
|Почта банк
|42 688 290
|22 771 663
|87,5
|12
|Банк ДОМ.РФ
|42 031 271
|39 456 564
|6,5
|13
|Банк "Точка"
|39 086 649
|32 615 357
|19,8
|14
|Московский Кредитный Банк
|37 368 232
|45 192 450
|-17,3
|15
|Банк Синара
|35 781 732
|19 795 293
|80,8
|16
|Новикомбанк
|35 111 688
|17 894 962
|96,2
|17
|Инго Банк
|34 259 716
|19 690 144
|74,0
|18
|Ак Барс Банк
|33 773 122
|19 943 434
|69,3
|19
|Банк "Кубань Кредит"
|33 564 753
|859 416
|3805,5
|20
|Фора-Банк
|31 072 589
|6 787 400
|357,8
|21
|Банк Санкт-Петербург
|30 867 176
|22 883 862
|34,9
|22
|Озон Банк
|29 721 639
|25 995 163
|14,3
|23
|МТС Банк
|29 654 243
|24 547 935
|20,8
|24
|Банк Русский Стандарт
|26 169 637
|16 478 619
|58,8
|25
|Райффайзенбанк
|25 862 280
|16 366 383
|58,0
|26
|Ситибанк
|25 852 045
|13 377 654
|93,2
|27
|Банк УРАЛСИБ
|25 242 297
|29 340 109
|-14,0
|28
|Ланта-Банк
|24 175 981
|1 260 435
|1818,1
|29
|ОТП Банк
|19 946 185
|18 271 569
|9,2
|30
|Банк "Солидарность"
|15 743 057
|4 634 598
|239,7
|31
|"Локо-Банк"
|15 671 715
|8 173 491
|91,7
|32
|Цифра Банк
|15 495 177
|7 130 270
|117,3
|33
|АБ "Россия"
|15 078 400
|7 098 951
|112,4
|34
|РН Банк
|15 014 781
|21 713 237
|-30,8
|35
|Вайлдберриз Банк
|14 604 158
|5 265 264
|177,4
|36
|УБРиР
|14 558 555
|8 513 219
|71,0
|37
|РНКБ Банк
|14 095 530
|11 302 758
|24,7
|38
|МСП Банк
|13 544 215
|16 564 201
|-18,2
|39
|Банк ТРАСТ
|11 183 940
|3 214 242
|247,9
|40
|Банк ЗЕНИТ
|11 181 003
|16 915 942
|-33,9
|41
|ББР Банк
|11 033 050
|10 724 558
|2,9
|42
|ЮниКредит Банк
|10 240 491
|7 850 694
|30,4
|43
|Меткомбанк
|10 167 164
|3 138 183
|224,0
|44
|ВБРР
|8 808 825
|5 489 567
|60,5
|45
|СДМ-Банк
|8 672 583
|5 349 162
|62,1
|46
|Банк "Приморье"
|8 174 573
|5 893 128
|38,7
|47
|Росэксимбанк
|7 178 601
|1 815 451
|295,4
|48
|Модульбанк
|6 794 790
|6 447 261
|5,4
|49
|Норвик Банк
|6 601 818
|1 828 276
|261,1
|50
|Кредит Европа Банк
|6 302 908
|29 766 424
|-78,8
СКАН
- 1. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,50% годовых
- 2. Председатель Банк России Эльвира Набиуллина выступила с заявлением по итогам заседания совета директоров
- 3. Группа ВТБ объявила финансовые результаты по МСФО за 2025 год. Чистая прибыль превысила 500 млрд рублей
- 4. Выступление Эльвиры Набиуллиной на форуме "Кибербезопасность в финансах": Банк России подготовил закрытый рэнкинг банков по дроперам
- 5. Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год: обновлен рекорд по чистой прибыли третий год подряд
- 6. Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов России по вкладам населения
- 7. Глава ВТБ Андрей Костин предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами
- 8. Сбербанк отметил прекращение роста похищенных мошенниками средств к концу 2025 года
- 9. Премьер-министр Михаил Мишустин: семейная ипотека стала самой востребованной льготной ипотечной программой у россиян, ею воспользовались 1,85 млн семей
- 10. В работе Т-Банка произошел сбой, наблюдались проблемы со входом в мобильное приложение
- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 85 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: февраль 2026 год.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 17.03.2026.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
