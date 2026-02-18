Рейтинг российских банков за январь

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2026 года.

В январе 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавилимедиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний занял Т-Банк, по показателю Индекса заметности - Альфа-Банк, по охвату аудитории - ПСБ. В пятерку лидеров также вошел Россельхозбанк.

Сбербанк сохранил первое место с результатом 29 780 упоминаний (51 756 в декабре 2025 года). Вторую позицию занял ВТБ - 19 031 упоминания (47 951 в декабре), за ним следует Т-Банк - 8 862 упоминания (13 717 месяцем ранее).

Индекс заметности Сбербанка снизился на 48% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 75%, уровень заметности Альфа-Банка снизился на 45,5%.

В рейтинге охвата первую строку занял Сбербанк с результатом 170,9 млн (-49%, 334,8 млн в декабре). На втором месте - ВТБ с результатом 159 млн, показатель снизился на 55% в сравнении с предыдущим месяцем (353,9 млн). Третью строчку занял ПСБ, его показатель вырос на 24% - до 102,9 млн (83,2 месяцем ранее).

В январе Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 2025 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). За 12 месяцев чистая прибыль банка выросла на 8,4% г/г, до 1 694,2 млрд рублей при рентабельности капитала 22,1%. В декабре банк заработал 125,9 млрд рублей чистой прибыли (+7,1% г/г). Чистые процентные доходы за 2025 год выросли на 17,7%, до 3,1 трлн рублей, рост чистых процентных доходов в декабре составил 21,7% в годовом выражении.

Сбербанк, "Союзмультфильм" и "Школа 21" объявили о запуске Всероссийского конкурса анимации "Ну, ИИ, погоди!", приуроченного к 90-летнему юбилею киностудии. Как отметил президент, председатель правления банка Герман Греф, ИИ открывает новые возможности во всех сферах экономики. "За технологиями всегда стоят люди: их фантазия, творчество, способность мечтать и видеть мир по-новому. Этот конкурс - о том, как технологии становятся союзником мечты. Он соединяет легендарное наследие "Союзмультфильма" с главными технологиями XXI века, создавая настоящую творческую лабораторию", - сказал он.

Министерство обороны, Министерство культуры и Сбербанк подписали соглашения о центре реабилитации для военных в Москве. Первый документ - меморандум о намерениях между Минобороны и "Сбером" о строительстве на базе Института им. А.А. Вишневского нового центра медицинской реабилитации более чем на 200 коек, с высокотехнологичной помощью, включая VR/AR-терапию и комплексную диагностику и восстановительное лечение. Второе соглашение, между двумя министерствами и Сбербанком, касается развития усадьбы "Архангельское". Договором предусмотрено расширение и благоустройство музея-заповедника.

В январе ВТБ зафиксировал рекордный рост интереса клиентов к инвестиционному серебру. По итогам 2025 года рынок продемонстрировал беспрецедентную динамику как в ценовом выражении, так и по показателям вовлеченности розничных инвесторов. Отмечается, что количество обезличенных металлических счетов с серебром в банке выросло на 36%, а объем драгоценного металла на таких счетах увеличился на 51%.

В преддверии Дня российского студенчества ВТБ проанализировал траты клиентов по молодежной карте. Самыми популярными категориями трат у российской молодежи оказались супермаркеты, кафе, рестораны и маркетплейсы. "Молодым людям сегодня важно не просто тратить по карте - они хотят получать максимум выгоды от своих покупок и чувствовать, что банк разделяет их интересы. Мы видим, что молодежь совмещает онлайн-покупки, развлечения и повседневные расходы", - отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Розничные клиенты ВТБ в 2025 году совершили более 13 миллионов трансграничных переводов в зарубежные страны - в 6 раз больше, чем за предыдущий год. Общий объем операций превысил 294 миллиарда рублей и вырос в 5,8 раза. Чаще всего клиенты ВТБ переводили в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Белоруссию, Китай и Казахстан, сообщили в банке. Средний чек операции составил 22 тысячи рублей, каждый клиент в среднем совершает четыре операции в месяц.

Т-Банк в январе зафиксировал волну мошеннических схем в сфере инвестиций: злоумышленники предлагают жертвам поучаствовать в якобы уникальных финансовых проектах, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц. Контакты будущих жертв мошенники, как правило, находят через тематические группы в мессенджерах, где начинающие инвесторы обмениваются опытом. Другой вариант - реклама в интернете, которая ведет на сайт якобы выгодного инвестиционного проекта, где предлагается бесплатная консультация.

Т-Банк и Россельхозбанк объявили о временной приостановке выдачи семейной ипотеки в связи с предстоящими изменениями правил её оформления. "Приостановление связано с подготовкой к переходу на новые правила семейной ипотеки с 1 февраля", - отметил руководитель управлений "Ипотека" и "Кредиты на образование" банка Иван Сафонов.

Альфа-банк в январе завершил первую в России сделку внешнего участия в банковском кредите совместно со страховой компанией "Альфастрахование". Сделка подразумевает продажу "Альфастрахованию" части долга крупного корпоративного клиента на сумму 5 млрд рублей - около 10% от общей суммы кредита. До этого страховщики не участвовали в кредитных программах российских заемщиков. Другие условия сделки и название компании не разглашаются.

ПСБ выступил организатором продажи аэропорта Домодедово, разместив лот на электронной площадке "РТС-тендер". Победитель торгов ООО "Перспектива" должен заплатить за актив 66 132 908 002,5 рублей. На участие в аукционе было подано 5 заявок, но к торгам допустили двух участников - помимо ООО "Перспектива" (дочерняя структура "Международного аэропорта Шереметьево"), в них участвовало АО "Московский международный аэропорт" (дочка "Международного аэропорта "Внуково").

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, январь 2026 Упоминания в СМИ, декабрь 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 29 780 51 756 -42,5 2 ВТБ 19 031 47 951 -60,3 3 Т-Банк 8 862 13 717 -35,4 4 Альфа-Банк 7 540 12 217 -38,3 5 ПСБ 6 131 7 202 -14,9 6 Газпромбанк 4 305 7 838 -45,1 7 Россельхозбанк 4 050 6 651 -39,1 8 Совкомбанк 3 589 6 441 -44,3 9 ОТП Банк 2 723 3 376 -19,3 10 Дальневосточный банк 2 394 2 839 -15,7 11 Банк ДОМ.РФ 2 216 3 516 -37,0 12 МТС Банк 2 019 3 003 -32,8 13 Банк УРАЛСИБ 2 011 2 172 -7,4 14 Почта банк 1 731 4 684 -63,0 15 Московский Кредитный Банк 1 679 2 892 -41,9 16 Банк Санкт-Петербург 1 474 2 359 -37,5 17 Примсоцбанк 1 202 3 732 -67,8 18 Ак Барс Банк 1 187 692 71,5 19 ББР Банк 975 1 415 -31,1 20 Инго Банк 899 1 430 -37,1 21 Банк ЗЕНИТ 880 600 46,7 22 Ренессанс Кредит 776 855 -9,2 23 Банк Синара 684 1 457 -53,1 24 МСП Банк 674 897 -24,9 25 Новикомбанк 661 954 -30,7 26 Транскапиталбанк 541 151 258,3 27 Озон Банк 534 685 -22,0 28 Банк Левобережный 519 824 -37,0 29 Абсолют Банк 501 461 8,7 30 Банк "Приморье" 480 222 116,2 31 Райффайзенбанк 434 794 -45,3 32 Банк "Точка" 418 863 -51,6 33 УБРиР 391 631 -38,0 34 Ситибанк 385 204 88,7 35 Банк Русский Стандарт 373 672 -44,5 36 ЮниКредит Банк 372 380 -2,1 37 Азиатско-Тихоокеанский Банк 353 424 -16,7 38 АКБ "Металлинвестбанк" 290 485 -40,2 39 Банк "Национальный стандарт" 264 240 10,0 40 Генбанк 249 253 -1,6 41 Росэксимбанк 181 440 -58,9 42 Кредит Урал Банк 181 69 162,3 43 КБ "Центр-инвест" 177 541 -67,3 44 Банк "Акцепт" 176 219 -19,6 45 РНКБ Банк 175 113 54,9 46 СДМ-Банк 168 363 -53,7 47 РН Банк 167 142 17,6 48 ХКФ Банк 140 233 -39,9 49 Свой Банк 131 191 -31,4 50 НБД-Банк 129 392 -67,1

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, январь 2026 Индекс заметности, декабрь 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 4 186 792 8 038 196 -47,9 2 ВТБ 1 958 283 7 416 032 -73,6 3 Альфа-Банк 926 612 1 699 799 -45,5 4 ПСБ 895 313 1 206 125 -25,8 5 Т-Банк 791 316 1 519 725 -47,9 6 Россельхозбанк 501 977 991 611 -49,4 7 Совкомбанк 416 886 677 121 -38,4 8 Газпромбанк 348 147 856 032 -59,3 9 Банк ДОМ.РФ 306 723 402 894 -23,9 10 Банк УРАЛСИБ 297 502 448 052 -33,6 11 МТС Банк 220 465 295 894 -25,5 12 Банк Санкт-Петербург 165 272 218 783 -24,5 13 Почта банк 120 786 423 816 -71,5 14 Московский Кредитный Банк 100 582 171 052 -41,2 15 Банк Синара 93 897 255 732 -63,3 16 ОТП Банк 89 816 161 164 -44,3 17 Банк Русский Стандарт 66 787 131 205 -49,1 18 Райффайзенбанк 57 938 82 362 -29,7 19 МСП Банк 55 199 185 840 -70,3 20 Абсолют Банк 47 688 73 933 -35,5 21 Озон Банк 44 600 109 304 -59,2 22 Инго Банк 40 289 74 011 -45,6 23 Свой Банк 36 070 62 381 -42,2 24 ЮниКредит Банк 35 419 66 953 -47,1 25 Банк "Точка" 34 041 95 237 -64,3 26 КБ "Центр-инвест" 31 215 117 377 -73,4 27 НБД-Банк 31 152 48 842 -36,2 28 Банк ЗЕНИТ 29 511 49 554 -40,4 29 Банк ТРАСТ 29 307 53 875 -45,6 30 ББР Банк 28 455 29 722 -4,3 31 Новикомбанк 25 748 39 752 -35,2 32 АБ "Россия" 23 692 70 589 -66,4 33 Дальневосточный банк 23 354 32 946 -29,1 34 Ак Барс Банк 20 549 68 907 -70,2 35 УБРиР 18 893 68 689 -72,5 36 Примсоцбанк 18 867 37 390 -49,5 37 Ситибанк 18 834 43 387 -56,6 38 Банк Оренбург 18 603 6 200 200,0 39 РН Банк 16 645 27 520 -39,5 40 БКС Банк 16 163 12 945 24,9 41 Транскапиталбанк 14 778 40 697 -63,7 42 Bank of China 14 517 384 3680,5 43 Азиатско-Тихоокеанский Банк 14 391 25 494 -43,6 44 Форштадт 13 780 1 028 1240,5 45 МБ Банк 13 097 8 449 55,0 46 ХКФ Банк 11 793 45 071 -73,8 47 РНКБ Банк 10 905 8 756 24,5 48 БМ-Банк 10 098 10 350 -2,4 49 Фора-Банк 9 925 23 142 -57,1 50 Росэксимбанк 8 725 77 818 -88,8

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, январь 2026 Охват аудитории, декабрь 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 170 971 930 334 873 225 -48,9 2 ВТБ 159 050 684 353 958 823 -55,1 3 ПСБ 102 999 111 83 270 657 23,7 4 Альфа-Банк 99 355 167 170 278 060 -41,7 5 Россельхозбанк 95 404 982 57 542 435 65,8 6 Газпромбанк 88 688 069 71 758 083 23,6 7 Т-Банк 76 217 120 139 037 528 -45,2 8 Московский Кредитный Банк 45 181 945 34 101 024 32,5 9 Совкомбанк 44 857 340 113 266 553 -60,4 10 Банк ДОМ.РФ 39 443 967 44 078 403 -10,5 11 Банк "Точка" 32 612 199 26 992 621 20,8 12 Кредит Европа Банк 29 766 424 7 134 908 317,2 13 Банк УРАЛСИБ 29 303 949 31 282 488 -6,3 14 Озон Банк 25 984 973 66 362 431 -60,8 15 Абсолют Банк 24 817 725 26 211 492 -5,3 16 МТС Банк 24 537 355 33 652 567 -27,1 17 Банк Санкт-Петербург 22 847 543 33 684 341 -32,2 18 Почта банк 22 760 787 44 050 809 -48,3 19 РН Банк 21 713 237 9 720 341 123,4 20 Ак Барс Банк 19 940 054 19 888 153 0,3 21 Банк Синара 19 782 653 23 228 054 -14,8 22 Инго Банк 19 690 154 15 113 257 30,3 23 ОТП Банк 17 905 447 26 270 078 -31,8 24 Новикомбанк 17 894 972 16 046 010 11,5 25 Банк ЗЕНИТ 16 915 912 18 943 800 -10,7 26 МСП Банк 16 563 832 39 523 239 -58,1 27 Банк Русский Стандарт 16 478 619 20 599 656 -20,0 28 Райффайзенбанк 16 366 196 60 772 948 -73,1 29 Ситибанк 13 377 477 16 963 837 -21,1 30 РНКБ Банк 11 282 558 6 895 349 63,6 31 ББР Банк 10 698 442 9 237 015 15,8 32 Азиатско-Тихоокеанский Банк 9 627 970 10 721 520 -10,2 33 Свой Банк 8 839 570 11 671 161 -24,3 34 УБРиР 8 503 029 8 903 275 -4,5 35 "Локо-Банк" 8 173 491 9 830 728 -16,9 36 БМ-Банк 7 966 241 10 268 600 -22,4 37 ЮниКредит Банк 7 840 317 36 999 627 -78,8 38 Цифра Банк 7 120 070 18 021 645 -60,5 39 АБ "Россия" 7 088 751 56 816 596 -87,5 40 Фора-Банк 6 777 200 5 940 997 14,1 41 БыстроБанк 6 543 995 2 724 448 140,2 42 Генбанк 6 528 765 1 673 914 290,0 43 Модульбанк 6 447 261 4 434 314 45,4 44 Банк Левобережный 6 365 985 5 363 212 18,7 45 Банк "Приморье" 5 893 139 8 034 112 -26,6 46 ХКФ Банк 5 772 401 6 866 531 -15,9 47 ВБРР 5 489 063 8 726 981 -37,1 48 Ренессанс Кредит 5 369 708 12 619 212 -57,4 49 СДМ-Банк 5 338 962 4 089 383 30,6 50 Вайлдберриз Банк 5 255 064 23 269 465 -77,4

1. Российские банки начали блокировать крупные операции своих клиентов на маркетплейсах для перепроверки

начали блокировать крупные операции своих клиентов на маркетплейсах для перепроверки 2. Минфин РФ предложил отказывать физлицам во внесении наличных на счет (вклад) на сумму более 1 млн рублей в месяц

3. Банк России отозвал лицензию у "Нового Московского Банка" ("НМБ")

4. Банк России опубликовал "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026 - 2030 годы"

5. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2025 год выросла на 8,4%, достигнув рекордных 1,694 трлн рублей

6. Минфин РФ уточнил изменения в порядке предоставления семейной ипотеки, которые начнут действовать с 1 февраля 2026 года

7. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал интервью агентству РИА Новости

8. Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,2 трлн рублей

9. Банк России опроверг информацию о росте количества заблокированных карт из-за подозрительных операций

10. Российские банки будут обязаны использовать универсальный QR-код при любых денежных переводах с 1 сентября

- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 83 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: январь 2026 год.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 18.02.2026.

Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru