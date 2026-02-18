Рейтинг российских банков за январь

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2026 года.
В январе 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг
медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний занял Т-Банк, по показателю Индекса заметности - Альфа-Банк, по охвату аудитории - ПСБ. В пятерку лидеров также вошел Россельхозбанк.
Сбербанк сохранил первое место с результатом 29 780 упоминаний (51 756 в декабре 2025 года). Вторую позицию занял ВТБ - 19 031 упоминания (47 951 в декабре), за ним следует Т-Банк - 8 862 упоминания (13 717 месяцем ранее).
Индекс заметности Сбербанка снизился на 48% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 75%, уровень заметности Альфа-Банка снизился на 45,5%.
В рейтинге охвата первую строку занял Сбербанк с результатом 170,9 млн (-49%, 334,8 млн в декабре). На втором месте - ВТБ с результатом 159 млн, показатель снизился на 55% в сравнении с предыдущим месяцем (353,9 млн). Третью строчку занял ПСБ, его показатель вырос на 24% - до 102,9 млн (83,2 месяцем ранее).
В январе Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 2025 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). За 12 месяцев чистая прибыль банка выросла на 8,4% г/г, до 1 694,2 млрд рублей при рентабельности капитала 22,1%. В декабре банк заработал 125,9 млрд рублей чистой прибыли (+7,1% г/г). Чистые процентные доходы за 2025 год выросли на 17,7%, до 3,1 трлн рублей, рост чистых процентных доходов в декабре составил 21,7% в годовом выражении.
Сбербанк, "Союзмультфильм" и "Школа 21" объявили о запуске Всероссийского конкурса анимации "Ну, ИИ, погоди!", приуроченного к 90-летнему юбилею киностудии. Как отметил президент, председатель правления банка Герман Греф, ИИ открывает новые возможности во всех сферах экономики. "За технологиями всегда стоят люди: их фантазия, творчество, способность мечтать и видеть мир по-новому. Этот конкурс - о том, как технологии становятся союзником мечты. Он соединяет легендарное наследие "Союзмультфильма" с главными технологиями XXI века, создавая настоящую творческую лабораторию", - сказал он.
Министерство обороны, Министерство культуры и Сбербанк подписали соглашения о центре реабилитации для военных в Москве. Первый документ - меморандум о намерениях между Минобороны и "Сбером" о строительстве на базе Института им. А.А. Вишневского нового центра медицинской реабилитации более чем на 200 коек, с высокотехнологичной помощью, включая VR/AR-терапию и комплексную диагностику и восстановительное лечение. Второе соглашение, между двумя министерствами и Сбербанком, касается развития усадьбы "Архангельское". Договором предусмотрено расширение и благоустройство музея-заповедника.
В январе ВТБ зафиксировал рекордный рост интереса клиентов к инвестиционному серебру. По итогам 2025 года рынок продемонстрировал беспрецедентную динамику как в ценовом выражении, так и по показателям вовлеченности розничных инвесторов. Отмечается, что количество обезличенных металлических счетов с серебром в банке выросло на 36%, а объем драгоценного металла на таких счетах увеличился на 51%.
В преддверии Дня российского студенчества ВТБ проанализировал траты клиентов по молодежной карте. Самыми популярными категориями трат у российской молодежи оказались супермаркеты, кафе, рестораны и маркетплейсы. "Молодым людям сегодня важно не просто тратить по карте - они хотят получать максимум выгоды от своих покупок и чувствовать, что банк разделяет их интересы. Мы видим, что молодежь совмещает онлайн-покупки, развлечения и повседневные расходы", - отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.
Розничные клиенты ВТБ в 2025 году совершили более 13 миллионов трансграничных переводов в зарубежные страны - в 6 раз больше, чем за предыдущий год. Общий объем операций превысил 294 миллиарда рублей и вырос в 5,8 раза. Чаще всего клиенты ВТБ переводили в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Белоруссию, Китай и Казахстан, сообщили в банке. Средний чек операции составил 22 тысячи рублей, каждый клиент в среднем совершает четыре операции в месяц.
Т-Банк в январе зафиксировал волну мошеннических схем в сфере инвестиций: злоумышленники предлагают жертвам поучаствовать в якобы уникальных финансовых проектах, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц. Контакты будущих жертв мошенники, как правило, находят через тематические группы в мессенджерах, где начинающие инвесторы обмениваются опытом. Другой вариант - реклама в интернете, которая ведет на сайт якобы выгодного инвестиционного проекта, где предлагается бесплатная консультация.
Т-Банк и Россельхозбанк объявили о временной приостановке выдачи семейной ипотеки в связи с предстоящими изменениями правил её оформления. "Приостановление связано с подготовкой к переходу на новые правила семейной ипотеки с 1 февраля", - отметил руководитель управлений "Ипотека" и "Кредиты на образование" банка Иван Сафонов.
Альфа-банк в январе завершил первую в России сделку внешнего участия в банковском кредите совместно со страховой компанией "Альфастрахование". Сделка подразумевает продажу "Альфастрахованию" части долга крупного корпоративного клиента на сумму 5 млрд рублей - около 10% от общей суммы кредита. До этого страховщики не участвовали в кредитных программах российских заемщиков. Другие условия сделки и название компании не разглашаются.
ПСБ выступил организатором продажи аэропорта Домодедово, разместив лот на электронной площадке "РТС-тендер". Победитель торгов ООО "Перспектива" должен заплатить за актив 66 132 908 002,5 рублей. На участие в аукционе было подано 5 заявок, но к торгам допустили двух участников - помимо ООО "Перспектива" (дочерняя структура "Международного аэропорта Шереметьево"), в них участвовало АО "Московский международный аэропорт" (дочка "Международного аэропорта "Внуково").
Упоминания в СМИ
|N
|Наименование
|Упоминания в СМИ, январь 2026
|Упоминания в СМИ, декабрь 2025
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|29 780
|51 756
|-42,5
|2
|ВТБ
|19 031
|47 951
|-60,3
|3
|Т-Банк
|8 862
|13 717
|-35,4
|4
|Альфа-Банк
|7 540
|12 217
|-38,3
|5
|ПСБ
|6 131
|7 202
|-14,9
|6
|Газпромбанк
|4 305
|7 838
|-45,1
|7
|Россельхозбанк
|4 050
|6 651
|-39,1
|8
|Совкомбанк
|3 589
|6 441
|-44,3
|9
|ОТП Банк
|2 723
|3 376
|-19,3
|10
|Дальневосточный банк
|2 394
|2 839
|-15,7
|11
|Банк ДОМ.РФ
|2 216
|3 516
|-37,0
|12
|МТС Банк
|2 019
|3 003
|-32,8
|13
|Банк УРАЛСИБ
|2 011
|2 172
|-7,4
|14
|Почта банк
|1 731
|4 684
|-63,0
|15
|Московский Кредитный Банк
|1 679
|2 892
|-41,9
|16
|Банк Санкт-Петербург
|1 474
|2 359
|-37,5
|17
|Примсоцбанк
|1 202
|3 732
|-67,8
|18
|Ак Барс Банк
|1 187
|692
|71,5
|19
|ББР Банк
|975
|1 415
|-31,1
|20
|Инго Банк
|899
|1 430
|-37,1
|21
|Банк ЗЕНИТ
|880
|600
|46,7
|22
|Ренессанс Кредит
|776
|855
|-9,2
|23
|Банк Синара
|684
|1 457
|-53,1
|24
|МСП Банк
|674
|897
|-24,9
|25
|Новикомбанк
|661
|954
|-30,7
|26
|Транскапиталбанк
|541
|151
|258,3
|27
|Озон Банк
|534
|685
|-22,0
|28
|Банк Левобережный
|519
|824
|-37,0
|29
|Абсолют Банк
|501
|461
|8,7
|30
|Банк "Приморье"
|480
|222
|116,2
|31
|Райффайзенбанк
|434
|794
|-45,3
|32
|Банк "Точка"
|418
|863
|-51,6
|33
|УБРиР
|391
|631
|-38,0
|34
|Ситибанк
|385
|204
|88,7
|35
|Банк Русский Стандарт
|373
|672
|-44,5
|36
|ЮниКредит Банк
|372
|380
|-2,1
|37
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|353
|424
|-16,7
|38
|АКБ "Металлинвестбанк"
|290
|485
|-40,2
|39
|Банк "Национальный стандарт"
|264
|240
|10,0
|40
|Генбанк
|249
|253
|-1,6
|41
|Росэксимбанк
|181
|440
|-58,9
|42
|Кредит Урал Банк
|181
|69
|162,3
|43
|КБ "Центр-инвест"
|177
|541
|-67,3
|44
|Банк "Акцепт"
|176
|219
|-19,6
|45
|РНКБ Банк
|175
|113
|54,9
|46
|СДМ-Банк
|168
|363
|-53,7
|47
|РН Банк
|167
|142
|17,6
|48
|ХКФ Банк
|140
|233
|-39,9
|49
|Свой Банк
|131
|191
|-31,4
|50
|НБД-Банк
|129
|392
|-67,1
Индекс Заметности
|N
|Наименование
|Индекс заметности, январь 2026
|Индекс заметности, декабрь 2025
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|4 186 792
|8 038 196
|-47,9
|2
|ВТБ
|1 958 283
|7 416 032
|-73,6
|3
|Альфа-Банк
|926 612
|1 699 799
|-45,5
|4
|ПСБ
|895 313
|1 206 125
|-25,8
|5
|Т-Банк
|791 316
|1 519 725
|-47,9
|6
|Россельхозбанк
|501 977
|991 611
|-49,4
|7
|Совкомбанк
|416 886
|677 121
|-38,4
|8
|Газпромбанк
|348 147
|856 032
|-59,3
|9
|Банк ДОМ.РФ
|306 723
|402 894
|-23,9
|10
|Банк УРАЛСИБ
|297 502
|448 052
|-33,6
|11
|МТС Банк
|220 465
|295 894
|-25,5
|12
|Банк Санкт-Петербург
|165 272
|218 783
|-24,5
|13
|Почта банк
|120 786
|423 816
|-71,5
|14
|Московский Кредитный Банк
|100 582
|171 052
|-41,2
|15
|Банк Синара
|93 897
|255 732
|-63,3
|16
|ОТП Банк
|89 816
|161 164
|-44,3
|17
|Банк Русский Стандарт
|66 787
|131 205
|-49,1
|18
|Райффайзенбанк
|57 938
|82 362
|-29,7
|19
|МСП Банк
|55 199
|185 840
|-70,3
|20
|Абсолют Банк
|47 688
|73 933
|-35,5
|21
|Озон Банк
|44 600
|109 304
|-59,2
|22
|Инго Банк
|40 289
|74 011
|-45,6
|23
|Свой Банк
|36 070
|62 381
|-42,2
|24
|ЮниКредит Банк
|35 419
|66 953
|-47,1
|25
|Банк "Точка"
|34 041
|95 237
|-64,3
|26
|КБ "Центр-инвест"
|31 215
|117 377
|-73,4
|27
|НБД-Банк
|31 152
|48 842
|-36,2
|28
|Банк ЗЕНИТ
|29 511
|49 554
|-40,4
|29
|Банк ТРАСТ
|29 307
|53 875
|-45,6
|30
|ББР Банк
|28 455
|29 722
|-4,3
|31
|Новикомбанк
|25 748
|39 752
|-35,2
|32
|АБ "Россия"
|23 692
|70 589
|-66,4
|33
|Дальневосточный банк
|23 354
|32 946
|-29,1
|34
|Ак Барс Банк
|20 549
|68 907
|-70,2
|35
|УБРиР
|18 893
|68 689
|-72,5
|36
|Примсоцбанк
|18 867
|37 390
|-49,5
|37
|Ситибанк
|18 834
|43 387
|-56,6
|38
|Банк Оренбург
|18 603
|6 200
|200,0
|39
|РН Банк
|16 645
|27 520
|-39,5
|40
|БКС Банк
|16 163
|12 945
|24,9
|41
|Транскапиталбанк
|14 778
|40 697
|-63,7
|42
|Bank of China
|14 517
|384
|3680,5
|43
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|14 391
|25 494
|-43,6
|44
|Форштадт
|13 780
|1 028
|1240,5
|45
|МБ Банк
|13 097
|8 449
|55,0
|46
|ХКФ Банк
|11 793
|45 071
|-73,8
|47
|РНКБ Банк
|10 905
|8 756
|24,5
|48
|БМ-Банк
|10 098
|10 350
|-2,4
|49
|Фора-Банк
|9 925
|23 142
|-57,1
|50
|Росэксимбанк
|8 725
|77 818
|-88,8
Охват аудитории
Главные темы публикаций:
|N
|Название
|Охват аудитории, январь 2026
|Охват аудитории, декабрь 2025
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|170 971 930
|334 873 225
|-48,9
|2
|ВТБ
|159 050 684
|353 958 823
|-55,1
|3
|ПСБ
|102 999 111
|83 270 657
|23,7
|4
|Альфа-Банк
|99 355 167
|170 278 060
|-41,7
|5
|Россельхозбанк
|95 404 982
|57 542 435
|65,8
|6
|Газпромбанк
|88 688 069
|71 758 083
|23,6
|7
|Т-Банк
|76 217 120
|139 037 528
|-45,2
|8
|Московский Кредитный Банк
|45 181 945
|34 101 024
|32,5
|9
|Совкомбанк
|44 857 340
|113 266 553
|-60,4
|10
|Банк ДОМ.РФ
|39 443 967
|44 078 403
|-10,5
|11
|Банк "Точка"
|32 612 199
|26 992 621
|20,8
|12
|Кредит Европа Банк
|29 766 424
|7 134 908
|317,2
|13
|Банк УРАЛСИБ
|29 303 949
|31 282 488
|-6,3
|14
|Озон Банк
|25 984 973
|66 362 431
|-60,8
|15
|Абсолют Банк
|24 817 725
|26 211 492
|-5,3
|16
|МТС Банк
|24 537 355
|33 652 567
|-27,1
|17
|Банк Санкт-Петербург
|22 847 543
|33 684 341
|-32,2
|18
|Почта банк
|22 760 787
|44 050 809
|-48,3
|19
|РН Банк
|21 713 237
|9 720 341
|123,4
|20
|Ак Барс Банк
|19 940 054
|19 888 153
|0,3
|21
|Банк Синара
|19 782 653
|23 228 054
|-14,8
|22
|Инго Банк
|19 690 154
|15 113 257
|30,3
|23
|ОТП Банк
|17 905 447
|26 270 078
|-31,8
|24
|Новикомбанк
|17 894 972
|16 046 010
|11,5
|25
|Банк ЗЕНИТ
|16 915 912
|18 943 800
|-10,7
|26
|МСП Банк
|16 563 832
|39 523 239
|-58,1
|27
|Банк Русский Стандарт
|16 478 619
|20 599 656
|-20,0
|28
|Райффайзенбанк
|16 366 196
|60 772 948
|-73,1
|29
|Ситибанк
|13 377 477
|16 963 837
|-21,1
|30
|РНКБ Банк
|11 282 558
|6 895 349
|63,6
|31
|ББР Банк
|10 698 442
|9 237 015
|15,8
|32
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|9 627 970
|10 721 520
|-10,2
|33
|Свой Банк
|8 839 570
|11 671 161
|-24,3
|34
|УБРиР
|8 503 029
|8 903 275
|-4,5
|35
|"Локо-Банк"
|8 173 491
|9 830 728
|-16,9
|36
|БМ-Банк
|7 966 241
|10 268 600
|-22,4
|37
|ЮниКредит Банк
|7 840 317
|36 999 627
|-78,8
|38
|Цифра Банк
|7 120 070
|18 021 645
|-60,5
|39
|АБ "Россия"
|7 088 751
|56 816 596
|-87,5
|40
|Фора-Банк
|6 777 200
|5 940 997
|14,1
|41
|БыстроБанк
|6 543 995
|2 724 448
|140,2
|42
|Генбанк
|6 528 765
|1 673 914
|290,0
|43
|Модульбанк
|6 447 261
|4 434 314
|45,4
|44
|Банк Левобережный
|6 365 985
|5 363 212
|18,7
|45
|Банк "Приморье"
|5 893 139
|8 034 112
|-26,6
|46
|ХКФ Банк
|5 772 401
|6 866 531
|-15,9
|47
|ВБРР
|5 489 063
|8 726 981
|-37,1
|48
|Ренессанс Кредит
|5 369 708
|12 619 212
|-57,4
|49
|СДМ-Банк
|5 338 962
|4 089 383
|30,6
|50
|Вайлдберриз Банк
|5 255 064
|23 269 465
|-77,4
СКАН
- 1. Российские банки начали блокировать крупные операции своих клиентов на маркетплейсах для перепроверки
- 2. Минфин РФ предложил отказывать физлицам во внесении наличных на счет (вклад) на сумму более 1 млн рублей в месяц
- 3. Банк России отозвал лицензию у "Нового Московского Банка" ("НМБ")
- 4. Банк России опубликовал "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026 - 2030 годы"
- 5. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2025 год выросла на 8,4%, достигнув рекордных 1,694 трлн рублей
- 6. Минфин РФ уточнил изменения в порядке предоставления семейной ипотеки, которые начнут действовать с 1 февраля 2026 года
- 7. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал интервью агентству РИА Новости
- 8. Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,2 трлн рублей
- 9. Банк России опроверг информацию о росте количества заблокированных карт из-за подозрительных операций
- 10. Российские банки будут обязаны использовать универсальный QR-код при любых денежных переводах с 1 сентября
- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 83 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: январь 2026 год.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 18.02.2026.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
.
