.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Рейтинг российских банков за январь
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

18 февраля 2026 года 13:15

Рейтинг российских банков за январь

 0
ТАСС
ТАСС
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2026 года.

В январе 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний занял Т-Банк, по показателю Индекса заметности - Альфа-Банк, по охвату аудитории - ПСБ. В пятерку лидеров также вошел Россельхозбанк.

Сбербанк сохранил первое место с результатом 29 780 упоминаний (51 756 в декабре 2025 года). Вторую позицию занял ВТБ - 19 031 упоминания (47 951 в декабре), за ним следует Т-Банк - 8 862 упоминания (13 717 месяцем ранее).

Индекс заметности Сбербанка снизился на 48% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 75%, уровень заметности Альфа-Банка снизился на 45,5%.

В рейтинге охвата первую строку занял Сбербанк с результатом 170,9 млн (-49%, 334,8 млн в декабре). На втором месте - ВТБ с результатом 159 млн, показатель снизился на 55% в сравнении с предыдущим месяцем (353,9 млн). Третью строчку занял ПСБ, его показатель вырос на 24% - до 102,9 млн (83,2 месяцем ранее).

В январе Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 2025 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). За 12 месяцев чистая прибыль банка выросла на 8,4% г/г, до 1 694,2 млрд рублей при рентабельности капитала 22,1%. В декабре банк заработал 125,9 млрд рублей чистой прибыли (+7,1% г/г). Чистые процентные доходы за 2025 год выросли на 17,7%, до 3,1 трлн рублей, рост чистых процентных доходов в декабре составил 21,7% в годовом выражении.

Сбербанк, "Союзмультфильм" и "Школа 21" объявили о запуске Всероссийского конкурса анимации "Ну, ИИ, погоди!", приуроченного к 90-летнему юбилею киностудии. Как отметил президент, председатель правления банка Герман Греф, ИИ открывает новые возможности во всех сферах экономики. "За технологиями всегда стоят люди: их фантазия, творчество, способность мечтать и видеть мир по-новому. Этот конкурс - о том, как технологии становятся союзником мечты. Он соединяет легендарное наследие "Союзмультфильма" с главными технологиями XXI века, создавая настоящую творческую лабораторию", - сказал он.

Министерство обороны, Министерство культуры и Сбербанк подписали соглашения о центре реабилитации для военных в Москве. Первый документ - меморандум о намерениях между Минобороны и "Сбером" о строительстве на базе Института им. А.А. Вишневского нового центра медицинской реабилитации более чем на 200 коек, с высокотехнологичной помощью, включая VR/AR-терапию и комплексную диагностику и восстановительное лечение. Второе соглашение, между двумя министерствами и Сбербанком, касается развития усадьбы "Архангельское". Договором предусмотрено расширение и благоустройство музея-заповедника.

В январе ВТБ зафиксировал рекордный рост интереса клиентов к инвестиционному серебру. По итогам 2025 года рынок продемонстрировал беспрецедентную динамику как в ценовом выражении, так и по показателям вовлеченности розничных инвесторов. Отмечается, что количество обезличенных металлических счетов с серебром в банке выросло на 36%, а объем драгоценного металла на таких счетах увеличился на 51%.

В преддверии Дня российского студенчества ВТБ проанализировал траты клиентов по молодежной карте. Самыми популярными категориями трат у российской молодежи оказались супермаркеты, кафе, рестораны и маркетплейсы. "Молодым людям сегодня важно не просто тратить по карте - они хотят получать максимум выгоды от своих покупок и чувствовать, что банк разделяет их интересы. Мы видим, что молодежь совмещает онлайн-покупки, развлечения и повседневные расходы", - отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Розничные клиенты ВТБ в 2025 году совершили более 13 миллионов трансграничных переводов в зарубежные страны - в 6 раз больше, чем за предыдущий год. Общий объем операций превысил 294 миллиарда рублей и вырос в 5,8 раза. Чаще всего клиенты ВТБ переводили в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Белоруссию, Китай и Казахстан, сообщили в банке. Средний чек операции составил 22 тысячи рублей, каждый клиент в среднем совершает четыре операции в месяц.

Т-Банк в январе зафиксировал волну мошеннических схем в сфере инвестиций: злоумышленники предлагают жертвам поучаствовать в якобы уникальных финансовых проектах, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц. Контакты будущих жертв мошенники, как правило, находят через тематические группы в мессенджерах, где начинающие инвесторы обмениваются опытом. Другой вариант - реклама в интернете, которая ведет на сайт якобы выгодного инвестиционного проекта, где предлагается бесплатная консультация.

Т-Банк и Россельхозбанк объявили о временной приостановке выдачи семейной ипотеки в связи с предстоящими изменениями правил её оформления. "Приостановление связано с подготовкой к переходу на новые правила семейной ипотеки с 1 февраля", - отметил руководитель управлений "Ипотека" и "Кредиты на образование" банка Иван Сафонов.

Альфа-банк в январе завершил первую в России сделку внешнего участия в банковском кредите совместно со страховой компанией "Альфастрахование". Сделка подразумевает продажу "Альфастрахованию" части долга крупного корпоративного клиента на сумму 5 млрд рублей - около 10% от общей суммы кредита. До этого страховщики не участвовали в кредитных программах российских заемщиков. Другие условия сделки и название компании не разглашаются.

ПСБ выступил организатором продажи аэропорта Домодедово, разместив лот на электронной площадке "РТС-тендер". Победитель торгов ООО "Перспектива" должен заплатить за актив 66 132 908 002,5 рублей. На участие в аукционе было подано 5 заявок, но к торгам допустили двух участников - помимо ООО "Перспектива" (дочерняя структура "Международного аэропорта Шереметьево"), в них участвовало АО "Московский международный аэропорт" (дочка "Международного аэропорта "Внуково").

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, январь 2026 Упоминания в СМИ, декабрь 2025 Изменения, %
1 Сбербанк 29 780 51 756 -42,5
2 ВТБ 19 031 47 951 -60,3
3 Т-Банк 8 862 13 717 -35,4
4 Альфа-Банк 7 540 12 217 -38,3
5 ПСБ 6 131 7 202 -14,9
6 Газпромбанк 4 305 7 838 -45,1
7 Россельхозбанк 4 050 6 651 -39,1
8 Совкомбанк 3 589 6 441 -44,3
9 ОТП Банк 2 723 3 376 -19,3
10 Дальневосточный банк 2 394 2 839 -15,7
11 Банк ДОМ.РФ 2 216 3 516 -37,0
12 МТС Банк 2 019 3 003 -32,8
13 Банк УРАЛСИБ 2 011 2 172 -7,4
14 Почта банк 1 731 4 684 -63,0
15 Московский Кредитный Банк 1 679 2 892 -41,9
16 Банк Санкт-Петербург 1 474 2 359 -37,5
17 Примсоцбанк 1 202 3 732 -67,8
18 Ак Барс Банк 1 187 692 71,5
19 ББР Банк 975 1 415 -31,1
20 Инго Банк 899 1 430 -37,1
21 Банк ЗЕНИТ 880 600 46,7
22 Ренессанс Кредит 776 855 -9,2
23 Банк Синара 684 1 457 -53,1
24 МСП Банк 674 897 -24,9
25 Новикомбанк 661 954 -30,7
26 Транскапиталбанк 541 151 258,3
27 Озон Банк 534 685 -22,0
28 Банк Левобережный 519 824 -37,0
29 Абсолют Банк 501 461 8,7
30 Банк "Приморье" 480 222 116,2
31 Райффайзенбанк 434 794 -45,3
32 Банк "Точка" 418 863 -51,6
33 УБРиР 391 631 -38,0
34 Ситибанк 385 204 88,7
35 Банк Русский Стандарт 373 672 -44,5
36 ЮниКредит Банк 372 380 -2,1
37 Азиатско-Тихоокеанский Банк 353 424 -16,7
38 АКБ "Металлинвестбанк" 290 485 -40,2
39 Банк "Национальный стандарт" 264 240 10,0
40 Генбанк 249 253 -1,6
41 Росэксимбанк 181 440 -58,9
42 Кредит Урал Банк 181 69 162,3
43 КБ "Центр-инвест" 177 541 -67,3
44 Банк "Акцепт" 176 219 -19,6
45 РНКБ Банк 175 113 54,9
46 СДМ-Банк 168 363 -53,7
47 РН Банк 167 142 17,6
48 ХКФ Банк 140 233 -39,9
49 Свой Банк 131 191 -31,4
50 НБД-Банк 129 392 -67,1

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, январь 2026 Индекс заметности, декабрь 2025 Изменения, %
1 Сбербанк 4 186 792 8 038 196 -47,9
2 ВТБ 1 958 283 7 416 032 -73,6
3 Альфа-Банк 926 612 1 699 799 -45,5
4 ПСБ 895 313 1 206 125 -25,8
5 Т-Банк 791 316 1 519 725 -47,9
6 Россельхозбанк 501 977 991 611 -49,4
7 Совкомбанк 416 886 677 121 -38,4
8 Газпромбанк 348 147 856 032 -59,3
9 Банк ДОМ.РФ 306 723 402 894 -23,9
10 Банк УРАЛСИБ 297 502 448 052 -33,6
11 МТС Банк 220 465 295 894 -25,5
12 Банк Санкт-Петербург 165 272 218 783 -24,5
13 Почта банк 120 786 423 816 -71,5
14 Московский Кредитный Банк 100 582 171 052 -41,2
15 Банк Синара 93 897 255 732 -63,3
16 ОТП Банк 89 816 161 164 -44,3
17 Банк Русский Стандарт 66 787 131 205 -49,1
18 Райффайзенбанк 57 938 82 362 -29,7
19 МСП Банк 55 199 185 840 -70,3
20 Абсолют Банк 47 688 73 933 -35,5
21 Озон Банк 44 600 109 304 -59,2
22 Инго Банк 40 289 74 011 -45,6
23 Свой Банк 36 070 62 381 -42,2
24 ЮниКредит Банк 35 419 66 953 -47,1
25 Банк "Точка" 34 041 95 237 -64,3
26 КБ "Центр-инвест" 31 215 117 377 -73,4
27 НБД-Банк 31 152 48 842 -36,2
28 Банк ЗЕНИТ 29 511 49 554 -40,4
29 Банк ТРАСТ 29 307 53 875 -45,6
30 ББР Банк 28 455 29 722 -4,3
31 Новикомбанк 25 748 39 752 -35,2
32 АБ "Россия" 23 692 70 589 -66,4
33 Дальневосточный банк 23 354 32 946 -29,1
34 Ак Барс Банк 20 549 68 907 -70,2
35 УБРиР 18 893 68 689 -72,5
36 Примсоцбанк 18 867 37 390 -49,5
37 Ситибанк 18 834 43 387 -56,6
38 Банк Оренбург 18 603 6 200 200,0
39 РН Банк 16 645 27 520 -39,5
40 БКС Банк 16 163 12 945 24,9
41 Транскапиталбанк 14 778 40 697 -63,7
42 Bank of China 14 517 384 3680,5
43 Азиатско-Тихоокеанский Банк 14 391 25 494 -43,6
44 Форштадт 13 780 1 028 1240,5
45 МБ Банк 13 097 8 449 55,0
46 ХКФ Банк 11 793 45 071 -73,8
47 РНКБ Банк 10 905 8 756 24,5
48 БМ-Банк 10 098 10 350 -2,4
49 Фора-Банк 9 925 23 142 -57,1
50 Росэксимбанк 8 725 77 818 -88,8

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, январь 2026 Охват аудитории, декабрь 2025 Изменения, %
1 Сбербанк 170 971 930 334 873 225 -48,9
2 ВТБ 159 050 684 353 958 823 -55,1
3 ПСБ 102 999 111 83 270 657 23,7
4 Альфа-Банк 99 355 167 170 278 060 -41,7
5 Россельхозбанк 95 404 982 57 542 435 65,8
6 Газпромбанк 88 688 069 71 758 083 23,6
7 Т-Банк 76 217 120 139 037 528 -45,2
8 Московский Кредитный Банк 45 181 945 34 101 024 32,5
9 Совкомбанк 44 857 340 113 266 553 -60,4
10 Банк ДОМ.РФ 39 443 967 44 078 403 -10,5
11 Банк "Точка" 32 612 199 26 992 621 20,8
12 Кредит Европа Банк 29 766 424 7 134 908 317,2
13 Банк УРАЛСИБ 29 303 949 31 282 488 -6,3
14 Озон Банк 25 984 973 66 362 431 -60,8
15 Абсолют Банк 24 817 725 26 211 492 -5,3
16 МТС Банк 24 537 355 33 652 567 -27,1
17 Банк Санкт-Петербург 22 847 543 33 684 341 -32,2
18 Почта банк 22 760 787 44 050 809 -48,3
19 РН Банк 21 713 237 9 720 341 123,4
20 Ак Барс Банк 19 940 054 19 888 153 0,3
21 Банк Синара 19 782 653 23 228 054 -14,8
22 Инго Банк 19 690 154 15 113 257 30,3
23 ОТП Банк 17 905 447 26 270 078 -31,8
24 Новикомбанк 17 894 972 16 046 010 11,5
25 Банк ЗЕНИТ 16 915 912 18 943 800 -10,7
26 МСП Банк 16 563 832 39 523 239 -58,1
27 Банк Русский Стандарт 16 478 619 20 599 656 -20,0
28 Райффайзенбанк 16 366 196 60 772 948 -73,1
29 Ситибанк 13 377 477 16 963 837 -21,1
30 РНКБ Банк 11 282 558 6 895 349 63,6
31 ББР Банк 10 698 442 9 237 015 15,8
32 Азиатско-Тихоокеанский Банк 9 627 970 10 721 520 -10,2
33 Свой Банк 8 839 570 11 671 161 -24,3
34 УБРиР 8 503 029 8 903 275 -4,5
35 "Локо-Банк" 8 173 491 9 830 728 -16,9
36 БМ-Банк 7 966 241 10 268 600 -22,4
37 ЮниКредит Банк 7 840 317 36 999 627 -78,8
38 Цифра Банк 7 120 070 18 021 645 -60,5
39 АБ "Россия" 7 088 751 56 816 596 -87,5
40 Фора-Банк 6 777 200 5 940 997 14,1
41 БыстроБанк 6 543 995 2 724 448 140,2
42 Генбанк 6 528 765 1 673 914 290,0
43 Модульбанк 6 447 261 4 434 314 45,4
44 Банк Левобережный 6 365 985 5 363 212 18,7
45 Банк "Приморье" 5 893 139 8 034 112 -26,6
46 ХКФ Банк 5 772 401 6 866 531 -15,9
47 ВБРР 5 489 063 8 726 981 -37,1
48 Ренессанс Кредит 5 369 708 12 619 212 -57,4
49 СДМ-Банк 5 338 962 4 089 383 30,6
50 Вайлдберриз Банк 5 255 064 23 269 465 -77,4

Главные темы публикаций:
  • 1. Российские банки начали блокировать крупные операции своих клиентов на маркетплейсах для перепроверки
  • 2. Минфин РФ предложил отказывать физлицам во внесении наличных на счет (вклад) на сумму более 1 млн рублей в месяц
  • 3. Банк России отозвал лицензию у "Нового Московского Банка" ("НМБ")
  • 4. Банк России опубликовал "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026 - 2030 годы"
  • 5. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2025 год выросла на 8,4%, достигнув рекордных 1,694 трлн рублей
  • 6. Минфин РФ уточнил изменения в порядке предоставления семейной ипотеки, которые начнут действовать с 1 февраля 2026 года
  • 7. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал интервью агентству РИА Новости
  • 8. Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,2 трлн рублей
  • 9. Банк России опроверг информацию о росте количества заблокированных карт из-за подозрительных операций
  • 10. Российские банки будут обязаны использовать универсальный QR-код при любых денежных переводах с 1 сентября

СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

Методика

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 83 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: январь 2026 год.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 18.02.2026.

Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru



Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    Россия,  банки,  рейтинг

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.