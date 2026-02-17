Доля рублей при оплате экспорта РФ выросла до рекорда

17 февраля. FINMARKET.RU - Доля платежей в рублях при расчетах за экспортные поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам РФ в декабре 2025 года выросла до рекордных 62,1% с 54,0% в ноябре (ранее максимальным был уровень сентября 2025 года - 59,6%), следует из данных ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

Рост этого показателя в последний месяц года был обусловлен снижением доли платежей в валютах дружественных государств до 26,1% с 34,9% в ноябре. В то же время доля валют недружественных государств в экспортных платежах в декабре увеличилась до 11,9% с рекордно низких 11,1% в ноябре.

Небывало высокой была доля рубля в декабрьских платежах за российский экспорт партнеров из стран Азии - 61,2% после 49,4% в ноябре и стран американского континента - 80,6% после 42,4% в ноябре.

Доля рублевых платежей при расчетах за импорт РФ в декабре снизилась до 54,8% с 55,7% в ноябре (максимум был в апреле - 56,1%). Одновременно увеличилась доля платежей в валютах дружественных государств - до 32,7% с 31,2% при снижении доли платежей в токсичных валютах до рекордно низких 12,6% с 13,1%.

Доля рублевых платежей при оплате импортных поставок из стран Азии в декабре снизилась до 48,5% с 50,5% в ноябре, в валютах дружественных государств - выросла до 45,2% с 42,5%, а в токсичных валютах - снизилась до нового минимума - 6,4% с 7,0% (предыдущий минимум).

Нового максимального уровня в декабре достигла доля рубля при оплате импорта из американских стран - 74,6% после 67,3% в ноябре при снижении до нового минимума доли токсичных валют - 23,1% после 29,1% в ноябре и 41,2% в октябре. При этом доля валют дружественных стран снизилась в декабре до 2,3% с 3,6% в ноябре.

Общий профицит внешней торговли товарами и услугами РФ в декабре 2025 года составил в долларовом эквиваленте $4,1 млрд после $3,5 млрд в ноябре. В том числе по платежам в рублях в долларовом эквиваленте он увеличился до $5,8 млрд с $1,3 млрд. В валютах дружественных стран профицит $2,4 млрд в ноябре сменился в декабре дефицитом $1,8 млрд, в токсичных валютах, напротив, ноябрьский дефицит $0,3 млрд сменился на профицит в декабре - $0,2 млрд.

Суммарно доля платежей российскими рублями за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам во внешнеторговых расчетах РФ в декабре выросла до рекордных 58,6% после 54,8% в ноябре и 57,7% в октябре. Доля платежей в валютах недружественных государств во внешнеторговых расчетах в декабре составила 12,2% после 12,1% в ноябре и 13,8% в октябре, в валютах дружественных государств - 29,3% в декабре после 33,1% в ноябре и 28,5% в октябре.

В целом за 2025 год в экспортных поступлениях доля в российских рублях увеличилась до 53,7% после 41,5% в 2024 году, 39,0% в 2023 году, 27,8% в 2022 году и 14,3% в 2021 году. В расчетах за импорт в 2025 году она возросла до 54,4% после 43,6% в 2024 году, 30,0% в 2023 году и 28,1% в 2022 и 2021 годах.

За это время доля токсичных валют в платежах за экспорт из РФ снизилась до 14,4% в 2025 году с 18,5% в 2024 году, 31,6% в 2023 году, 63,6% в 2022 году и 84,6% в 2021 году.

Доля валют недружественных стан при расчетах за импорт снизилась в 2025 году до 15,0% после 21,9% в 2024 году, 34,0% в 2023 году, 56,6% в 2022 году и 67,6% в 2021 году.

Доля платежей в валютах дружественных стран в экспортных поступлениях в 2025 году снизилась до 31,9% с 39,9% в 2024 году после 29,4% в 2023 году, 8,6% в 2022 году и 1,0% в 2021 году, а в расчетах за импорт она снизилась в 2025 году до 30,6% с 34,5% в 2024 году после 36,0% в 2023 году, 15,2% в 2022 году и 4,3% в 2021 году.

Согласно расчетам "Интерфакса", в целом за 2025 год доля расчетов по внешнеторговым контрактам, выполненным в рублях, увеличилась примерно до 54% с 43% в 2024 году при снижении доли платежей в токсичных валютах до 15% с 20%, в валютах дружественных стран - до 31% с 37%.

Из совокупного профицита внешней торговли товарами и услугами РФ в 2025 году в размере около $68,1 млрд на долю рублей приходилось в долларовом эквиваленте более половины - $35,5 млрд, по платежам в валютах дружественных стран - $25,5 млрд, в токсичных валютах - $7,1 млрд.