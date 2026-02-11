Банки рассказали о динамике кешбэка в 2025 году

Размер выплаченного кэшбэка в 2025 г. вырос в зависимости от банка в пределах от 5% до кратных чисел в сравнении с предыдущим годом, показал опрос "Ведомостей" . Суммарный объем поощрений клиентов мог достичь прогнозируемых ранее рынком 450-500 млрд руб. В 2024 г.выплатили клиентам порядка 300 млрд руб., за год до этого - около 200 млрд руб.

В этот раз абсолютными суммами поделились только представители Т-банка и ПСБ, остальные игроки предоставили динамику без абсолютных значений.

Т-банк по итогам 2025 г. суммарно выплатил кэшбэка клиентам по различным программам лояльности около 100 млрд руб., что на 5% больше по сравнению с 2024 г., говорит его представитель. ПСБ начислил 4,6 млрд бонусных баллов (конвертируются в рубли по курсу 1:1) розничным клиентам - это на 25% выше выплат за 2024 г., делится начальник управления партнерских программ ПСБ Сергей Артемьев.

Объем начисленного в 2025 г. кэшбэка по сравнению с предыдущим годом вырос в 2 раза в ВТБ, Совкомбанке и "Озон банке", говорят их представители. ВТБ и "Озон банк" не раскрывали абсолюты и в прошлом году, Совкомбанк начислил в 2024 г. почти 4 млрд руб. кэшбэка баллами (1 балл равен 1 руб.).

В Альфа-банке объем выплаченного кэшбэка в прошлом году вырос на 13% по сравнению с 2024 г., в банке Дом.РФ - на 17%, говорят их представители. В Новикомбанке сумма вознаграждения почти в 3,4 раза превысила значение аналогичного показателя предыдущего года, указывает его представитель. "ОТП банк" начислил клиентам "в разы больше" кэшбэка, чем годом ранее, говорит лидер направления Daily Banking Виталий Новиков. В Транскапиталбанке выплат кэшбэка "стало больше" по сравнению с 2024 г., указывает руководитель блока розничного бизнеса Владимир Стасевич. За прошлые года эти банки также не раскрывали цифры.

Среди основных причин увеличения объема выплат кэшбэка, как и в прошлом году, банки называют обновление и расширение своих программ лояльности, рост клиентской базы и партнерской сети, увеличение транзакций по дебетовым картам. В 2026 году рынок банковских программ лояльности вступит в этап трансформации, считает представитель ВТБ: на фоне снижения ключевой ставки "гонка кэшбэков" начнет замедляться, и расходы ведущих банков на лояльность сократятся примерно в 1,5 раза.