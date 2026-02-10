.
10 февраля 2026 года 08:09
Рыбе не понравилась регистрация внебиржевых сделок
10 февраля. FINMARKET.RU - Стартовавшая в ноябре 2025 года добровольная регистрация внебиржевых сделок по оптовой продаже рыбы партиями от 10 тонн не встретила энтузиазма у бизнеса. За три месяца площадки получили сведения о реализации не более чем 0,21% от общего объема продукции, пишет "Коммерсантъ". Это говорит о неготовности отрасли к переходу на обязательную регистрацию внебиржевых соглашений с 1 марта, считают в профильных ассоциациях. С 1 ноября 2025 года по 31 января 2026 года в добровольном порядке биржам была предоставлена информация не более чем о 0,21% от потенциально заключенного объема сделок по продаже рыбной продукции, составившего 1,8 млн тонн. Такие расчеты приводит Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Они базируются на объеме производства и в среднем двукратном переходе прав - от добытчика переработчику или оптовику и далее в розницу. Согласно данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), участники рынка предоставили данные о внебиржевых договорах, заключенных на реализацию 3,78 тыс. тонн продукции. С 1 ноября 2025 года рыбопромышленники добровольно регистрируют на биржах сведения о договорах на продажу партий от 10 тонн для 19 видов рыбопродукции, включая минтай, горбушу, треску, пикшу, нерку, сельдь и скумбрию. Речь идет как о внутренних сделках, так и о продажах на экспорт, мера затрагивает не менее 60% российского рынка. С 1 марта 2026 года процедура станет обязательной. Непредставление информации предполагает штраф для юридических лиц в 300–500 тыс. руб. В Росрыболовстве пояснили “Ъ”, что мера позволит отслеживать формирование цены на рыбную продукцию по всей цепочке реализации. В ФАС заявили “Ъ”, что инструмент позволит отслеживать стоимость, снизит риски спекуляций и повысит прозрачность ценообразования.
