Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
Дефицит бюджета РФ в январе-марте составил почти 4,6 трлн руб.
Федеральный бюджет РФ в 1-м квартале 2026 года, по предварительным данным, исполнен с дефицитом в размере 4,576 трлн рублей, или 1,9% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий год запланирован...
 
ЦБ сохраняет сигнал о будущей направленности ДКП
Банк России сохраняет сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), с мартовского заседания прошло не так много времени для его изменения, заявил сегодня советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии ЦБ с...
 
В Москве в 1,5 раза выросла доля свободных офисов в аренду
Объем вакантных офисных площадей, предназначенных для аренды, в качественных бизнес-центрах Москвы по итогам 1-го квартала 2026 г. увеличился год к году в 1,5 раза до 948 552 кв. м, говорится в исследовании NF Group. По данным этой компании,...
 
09 апреля 2026 года 09:20

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5773,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3626,6 млрд руб.

9 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 апреля составили по Российской Федерации 5773,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5561,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5321,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5113,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 апреля составили 3626,6 млрд руб. против 3646,70073 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
НОВОСТИ
09 апреля 2026 года 19:17
Рост мировых цен на экспортные сырьевые товары в марте отразится на динамике платежей в течение 2-го квартала - ЦБ РФ
Увеличение мировых цен на основные экспортные сырьевые товары, произошедшее в марте, будет отражаться на динамике платежей с задержкой в течение 2-го квартала 2026 года, говорится в комментарии ЦБ РФ.

"Рост экспортных цен из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке...    читать дальше
09 апреля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3617 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,72 коп. и составил 11,3617 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,274 руб., максимальный - 11,4375 руб. Было заключено 97779 сделок. Объем торгов составил 144328,71...
09 апреля 2026 года 19:05
Рынок акций РФ завершил торги снижением
Российский рынок акций завершил торги в минусе на фоне сомнений в дальнейшем смягчении монетарной политики ЦБ РФ, а также в отсутствие новостей о дальнейших переговорах по украинскому урегулированию.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций...    читать дальше
09 апреля 2026 года 18:57
Банк России может получить право расширять перечень криптовалют, доступных для неквалифицированныхм инвесторов
Банк России может получить право расширять перечень криптовалют, доступных для покупки неквалифицированным инвесторам, такую правку в законопроект планируется внести ко второму чтению законопроекта, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Правительство в начале...    читать дальше
09 апреля 2026 года 18:39
Госдума планирует рассмотреть до конца апреля законопроект о регулировании цифровых валют
Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил Совету Думы установить срок рассмотрения проекта закона о регулировании цифровых валют в первом чтении в апреле, комитет принимает заключения до середины следующей недели.

"Установить срок представления в комитет Госдумы по...    читать дальше
09 апреля 2026 года 18:11
Экспорт продукции АПК из Азербайджана в 1-м квартале вырос на 27%
Экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана в первом квартале 2026 года составил в денежном выражении $303,7 млн, что на 26,8% больше, чем в январе-марте 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в республиканском Центре анализа экономических реформ и...    читать дальше
09 апреля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3601 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,33 коп. и составил 11,3601 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,29 руб., максимальный - 11,45 руб. Было заключено 23384 сделки. Объем торгов составил 45780,58 млн...
09 апреля 2026 года 17:54
Законопроекты о торговых соглашениях ЕАЭС и РФ с ОАЭ Госдума рассмотрит в ближайшее время
Рассмотрение законопроектов о ратификации торговых соглашений между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), а также между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ОАЭ должно состояться в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,...    читать дальше
09 апреля 2026 года 17:46
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 апреля
ЦБ РФ с 10 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11993,37 (+383,23) руб./грамм; на серебро - 192,2 (+10,67) руб./грамм; на платину - 5207,71 (+316,13) руб./грамм; на палладий - 4001,5 (+318,34) руб./грамм.

Это автоматическое...
09 апреля 2026 года 17:46
Samsung планирует инвестировать $4 млрд в производство чипов во Вьетнаме
Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics намерен вложить в завод по производству чипов во Вьетнаме, пишут американские СМИ со ссылкой на источники.

По данным одного из них, сумма может составить около $4 млрд.

Министерство финансов Вьетнама в...    читать дальше
09 апреля 2026 года 17:39
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы демонстрируют сдержанное снижение в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные из США и корпоративные новости. Также участники рынка следят за ситуацией в Иране.

Как сообщалось, Израиль в среду продолжал наносить удары по...    читать дальше
09 апреля 2026 года 17:35
ЦБ РФ установил курс евро с 10 апреля в размере 90,8813 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 90,8813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,28 коп.

Это автоматическое сообщение.
09 апреля 2026 года 17:35
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 апреля в размере 77,8366 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 77,8366 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,77 коп.

Это автоматическое сообщение.
09 апреля 2026 года 17:24
Цены на нефть ускорили рост
Цены на нефть усилили подъем днем в четверг, продолжая восстанавливать потери, понесенные накануне на новостях о двухнедельном перемирии между США и Ираном.

Росту нефтяных цен способствуют сомнения участников рынка в устойчивости режима прекращения огня, а также в...    читать дальше
09 апреля 2026 года 17:02
ВТБ разместил 12,5% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1178 на 12,5 млрд рублей
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1178 на 12 млрд 530,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
09 апреля 2026 года 16:55
ЦБ РФ перестанет требовать от банков повышенные макропруденциальные надбавки по кредитам на покупку новостроек
ЦБ РФ перестанет требовать от банков повышенные макропруденциальные надбавки по кредитам на покупку новостроек после фактического завершения строительства, говорится в пресс-релизе регулятора. Банк России опубликовал проект изменений в указание от 16 декабря 2024 года №...    читать дальше
Страница 1 из 19
1
.