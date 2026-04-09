Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5773,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3626,6 млрд руб.

9 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 апреля составили по Российской Федерации 5773,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5561,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5321,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5113,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 апреля составили 3626,6 млрд руб. против 3646,70073 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.