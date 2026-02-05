Отпуск по уходу за ребенком планируют учитывать при назначении досрочной пенсии

5 февраля. FINMARKET.RU - Отпуск по уходу за ребенком планируют учитывать при назначении досрочной. Обращение в Минтруд по этому поводу направила глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Сейчас, например, если у учителя или врача двое детей, то выход этих специалистов на пенсию может существенно отодвинуться - на тот срок, пока они сидят с детьми дома, пишет "Российская газета"

В обращении к министру Антону Котякову депутат предложила включить отдых, предоставляемый матери для ухода за ребенком, в специальный стаж для досрочного назначения пенсии. Мера будет касаться педагогов, медиков и других социально значимых категорий граждан. Напомним, что сейчас на досрочную пенсию имеют право педагогические работники с профессиональным стажем не менее 25 лет, независимо от их возраста. А также - медики, проработавшие в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках городского типа либо только в городах, независимо от их возраста. Плюс представители творческих профессий, которые проработали на сцене или в театрально-зрелищных организациях не менее 15-30 лет, - по достижении возраста 55-60 лет, а в некоторых случаях - независимо от возраста.

"Инициатива направлена на исправление ситуации, когда материнство ставит работников социальной сферы перед тяжелым выбором. Важно поддерживать тех, кто посвящает себя воспитанию детей и одновременно выполняет важные для общества обязанности. Предложение предполагает внесение изменений в пенсионное законодательство. Основная идея состоит в том, чтобы периоды отпуска по уходу за ребенком засчитывались не только в общий страховой стаж, как сейчас, но и в специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию", - пояснил "Российской газете" заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.