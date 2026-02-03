Рост рынка трансграничной торговли в 2025 году составил 20–30%

3 февраля. FINMARKET.RU - Количество зарубежных онлайн-заказов в 2025 году увеличилось на 33% год к году, подсчитали в сервисе СДЭК.Shopping. Основной прирост обеспечили относительно небольшие покупки: средний чек за год сократился на 20%, до 16,5 тыс. руб., пишет "Коммерсант" . В Strategy Partners зафиксировали увеличение оборота рынка трансграничной торговли в 2025 году на 20–30% при 20-процентном сокращении среднего чека.

Основатель агентства "Шольчев" Евгений Шольчев отмечает, что только на маркетплейсах число заказов из-за рубежа выросло на 30%. У потребителей формируется привычка доставки из-за рубежа, и в некоторых категориях средний чек не превышает 500 руб., говорит он.

Аналитики объясняют тенденцию укреплением рубля и политикой маркетплейсов, стремящихся наращивать долю зарубежных селлеров. Их предложения часто оказываются более привлекательными по цене за счет отсутствия НДС, мер поддержки и меньшей комиссии платформ, а привлечение продавцов из Китая позволяет маркетплейсам сохранить темпы роста бизнеса. Российские селлеры в этих условиях начали регистрироваться как зарубежные продавцы. Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко уже знает примеры выхода на рынок российских продавцов в качестве зарубежных селлеров. Дальнейшая конъюнктура, по мнению эксперта, будет зависеть от регулирования: если идея с введением НДС для иностранных компаний на маркетплейсах будет реализована, товары из-за рубежа подорожают. Это может позволить рынку восстановить баланс, но снизит темпы роста трансграничной торговли.