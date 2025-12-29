ДОМ.РФ готовит способ поддержки строителей загородных домов

29 декабря. FINMARKET.RU - Новый инструмент поддержки строителей, возводящих индивидуальныечерез счета эскроу, намерен предложить в 2026 году ДОМ.РФ. Об этом рассказал журналистам гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Предполагается, пишет "Российская газета" , в частности, проработать возможность адаптации инструментов гарантирования (прежде всего зонтичных поручительств) по корпоративным кредитам, прокомментировали в ДОМ.РФ. Это позволит начать работать с проектным финансированием тем подрядчикам, которые сейчас не имеют такой возможности в принципе из-за особенностей своей деятельности (небольшие размеры, отсутствие достаточного объема активов и оборотных средств). В дальнейшем они смогут масштабироваться уже на рыночных условиях за счет формирования кредитного потенциала.

Ранее ДОМ.РФ как финансовый институт развития, чтобы поддержать механизм внедрения счетов эскроу на загородном рынке, запустил программу льготного кредитования подрядчиков, работающих с эскроу, под 1% годовых. Всего с 1 марта (когда закон об эскроу на рынке индивидуального жилищного строительства вступил в силу) с эскроу подрядчиками строится уже более 1,8 млн кв. м жилья, рассказал Виталий Мутко.

Эта мера поддержки позволила более чем 1,5 тыс. подрядчиков начать работать с новым инструментом - проектным финансированием. По сути, создан фундамент для масштабирования нового механизма, сформирован пул реально работающих в новых условиях подрядчиков, программа выполнила свою задачу, считают в ДОМ.РФ.