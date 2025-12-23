Только 20% собственников жилья платят налоги от аренды

23 декабря. FINMARKET.RU - России лишь пятая часть владельцев жилой недвижимости декларирует доходы от сдачи квартир, сообщил вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников. Какие риски несут собственники, сдающиев серой зоне, а также как государство могло бы стимулировать собственников выходить из тени, пишут «Известия»

Налоговое законодательствопредоставляет гражданам несколько вариантов налогообложения доходов от аренды, напомнили «Известиям» в ФНС. При систематической аренде имущества в предпринимательских целях требуется регистрация ИП с возможностью применения ОСН (НДФЛ по прогрессивной ставке), УСН (6% или 15%) или автоУСН.

При сдаче жилья физлицами можно применятьна профессиональный доход по ставке 4% (до лимита 2,4 млн руб. в год) либо НДФЛ с возможностью использования налоговых вычетов.

Государство стимулирует легализацию арендных доходов, предлагая выбор режимов с разными ставками и льготами, при этом за сокрытие доходов предусмотрены штрафы, заметили в ФНС. За непредставление декларации — до 30% суммы налога (но не менее 1 000 руб.), а за неуплату или занижение налога — штраф 20% от неуплаченной суммы.

К тому же банки в последнее время заметно ужесточили контроль за крупными и регулярными переводами. Если владелец карты неспособен обосновать легальный характер поступлений, трансакции рискуют попасть под подозрение, а это чревато блокировкой или требованием срочно предоставить подтверждающие документы. Причем, если договор аренды официально не оформлен, собственнику сложнее через суд взыскать тот же долг по аренде или доказывать свою правоту при возможных конфликтах с арендаторами. Обеление рынка аренды — довольно сложный процесс, требующий системных решений. Одно из них — режим самозанятости, который уже действует.

В наше время проблема неофициальной аренды встречается всё чаще, заявила «Известиям» Альфия Митрошина, член комитета по недвижимости «Опоры России». Речь идет о ситуации, когда жилье сдается без каких-либо договоров, доходы от аренды не отражаются в налогах, а участники сделки нередко не обладают базовыми знаниями о своих правах и обязанностях, при этом как собственники, так и наниматели.

На данный момент у налоговых органов уже накоплен внушительный набор механизмов для обнаружения неофициальной аренды, добавила эксперт. Поводов для начала проверки может быть сразу несколько. Прежде сигналом часто становятся заявления третьих лиц, например жалобы со стороны соседей или бывших жильцов. Именно такие обращения нередко служат отправной точкой для интереса инспекции к конкретному собственнику.

Также внимание привлекает владение несколькими объектами недвижимости. У ФНС есть законное право запросить данные в Росреестре и сопоставить количество квартир с декларируемыми доходами.