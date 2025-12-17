Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5028,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3549,26 млрд руб.

17 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 декабря составили по Российской Федерации 5028,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4796,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5125,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4932,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 декабря составили 3549,26 млрд руб. против 3495,13979 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

