.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3590,2 млрд руб.
.
ЦБ РФ предупредил ЕК, что готов к защите своих интересов всеми способами и без уведомлений (расширенная версия)
12 декабря 2025 года 11:06
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3590,2 млрд руб.
|0
12 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 3590,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3544,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 декабря 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,69 коп. и составил 11,2559 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1705 руб., максимальный - 11,281 руб. Было заключено 12050 сделок. Объем торгов составил 32513,44...
.12 декабря 2025 года 17:55
Минэнерго РФ обсуждает меры поддержки угольной отрасли на 2026 год, передала пресс-служба министерства слова министра энергетики Сергея Цивилева. "Сейчас мы обсуждаем уже, какие меры мы будем принимать в следующем году, потому что мы считаем, что поддержка и дальше... читать дальше
.12 декабря 2025 года 17:50
Правительство внесло в Госдуму поправки в КоАП, которые существенно увеличивают штрафы за неприменение компаниями и ИП контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчетах с покупателями. Налоговые органы смогут возбуждать дела на основании данных, полученных в ходе дистанционного... читать дальше
.12 декабря 2025 года 17:42
ЦБ РФ с 13 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10843,93 (+130,05) руб./грамм; на серебро - 159,22 (+3,53) руб./грамм; на платину - 4278,25 (+31,11) руб./грамм; на палладий - 3770,71 (-7,07) руб./грамм. Это автоматическое...
.12 декабря 2025 года 17:41
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 79,7296 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,98 коп. Это автоматическое сообщение.
.12 декабря 2025 года 17:41
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 93,5626 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,42 коп. Это автоматическое сообщение.
.12 декабря 2025 года 17:33
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби не поддержал решение американского ЦБ о снижении ставки на декабрьском заседании, поскольку хотел дождаться дополнительных статданных, чтобы убедиться, что влияние торговых пошлин на инфляцию в США является... читать дальше
.12 декабря 2025 года 17:25
Денежная база РФ в широком определении в ноябре 2025 года увеличилась на 1 трлн 1,3 млрд рублей, или на 3,7%, до 27 трлн 849,6 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России. Годовой темп роста денежной базы на 1 декабря остался отрицательным (-1,2%) после -5,0%... читать дальше
.12 декабря 2025 года 17:15
В течение ближайшей недели с 15.12 по 21.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.12 декабря 2025 года 17:15
Правительство РФ продлило отсрочку по уплате налогов и взносов для угольных компаний до 28 февраля 2026 г. включительно. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба правительства. Речь идет об отсрочке по... читать дальше
.12 декабря 2025 года 17:07
ФАС предлагает расширить перечень морпортов Крайнего Севера, тарифы которых могут регулировать регионы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подготовила проект приказа, расширяющий список морских портов Крайнего Севера, цены на услуги которых могут регулироваться властями регионов. Соответствующий документ размещен в пятницу на официальном интернет-портале проектов... читать дальше
.12 декабря 2025 года 16:59
"Новабев групп", ведущий производитель и дистрибьютор алкоголя в РФ, будет распоряжаться 10% акций своей розничной сети "ВинЛаб" через оптовую компанию "Новабев маркет". Как сообщается в материалах ПАО "ВинЛаб", в прямом владении "Новабев групп" после изменений... читать дальше
.12 декабря 2025 года 16:59
2 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1104 на 11 млрд 329,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.12 декабря 2025 года 16:51
Фондовый рынок США достигнет новых максимумов в следующем году благодаря увеличению корпоративных прибылей, в том числе за счет уверенного экономического роста и внедрения ИИ-решений, прогнозируют эксперты Goldman Sachs Group Inc. Команда аналитиков Goldman во главе с... читать дальше
.12 декабря 2025 года 16:43
Росфинмониторинг сможет повышать финансовые пороги сделок с недвижимостью, подлежащие "антиотмывочному" контролю, для определенных участников рынка, следует из законопроекта, одобренного в пятницу комитетом Госдумы по финансовому рынку. Поправка была предложена главой комитета... читать дальше
.12 декабря 2025 года 16:35
Профицит внешней торговли РФ в октябре упал на 19% м/м, до $11,1 млрд, в январе-октябре снизился на 7,4%, до $101,5 млрд
В октябре оложительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, уменьшилось на 18,9%, до $11,1 млрд, по сравнению с $13,7 млрд в сентябре, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Профицит внешней торговли в октябре текущего... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.