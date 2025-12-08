В РФ объем услуг с использованием дронов составил 26 млрд руб.

8 декабря. FINMARKET.RU - В 2025 г. объем рынка услуг с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) составил более 26 млрд руб. Такими оценками с "Ведомостями" поделилась замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя.впервые оценивал потребность гражданского сектора в беспилотных услугах отдельно от подсчетов заказанных аппаратов.

Речь идет сервисах с применением беспилотников, таких как мониторинг лесных пожаров, сельскохозяйственные работы, обеспечение воздушной безопасности, проведение поисковых авиационных работ в труднодоступной местности, картография, инспекция промышленных объектов и ЛЭП, наблюдение за ходом строительства, поиск людей в ЧС и логистика. Как рассказала Половченя на пресс-конференции, посвященной итогам реализации федерального проекта "Кадры для БАС" в 2025 г. (входит в нацпроект БАС), в 2025 г. гражданские заказчики заказали услуги, где использовалось более 5000 дронов. Производство полностью покрыло необходимость отрасли, добавила она.

В 2026 г. рынок услуг с использованием дронов может вырасти до 8000 единиц техники с объемом в 32 млрд руб., сообщила "Ведомостям" Половченя.

Ключевой для отрасли беспилотников нацпроект по БАС был утвержден в декабре 2023 г. с объемом финансирования из госбюджета в размере 696 млрд руб. Он состоит из пяти федпроектов: "Инфраструктура, безопасность и сертификация", "Перспективные технологии для БАС", "Кадры для БАС", "Стимулирование спроса на отечественные БАС", "Разработка, сертификация и серийное производство БАС и комплектующих". Объем финансирования нацпроекта с 2024 по 2030 г. на июнь 2025 г. составлял 283 млрд руб., докладывал вице-премьер по транспорту Виталий Савельев президентуВладимиру Путину. До 2030 г. нужно сформировать российский рынок БАС, произвести 46 000 аппаратов и довести долю отечественных БАС на рынке до 70%. В прошлом году объем производства БАС вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с годом ранее. В мае 2025 г. был установлен 31 дронопорт в 8 субъектах и до конца года будет установлено еще не менее 20 дронопортов, указал Савельев.