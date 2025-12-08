.
08 декабря 2025 года 10:38
Сколько будем платить за свет
|0
Сергей Фадеичев/ТАСС
8 декабря. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пересмотрела тарифы на электроэнергию на 2026 год. По новым расчетам, представленным на общественное обсуждение, плата за свет увеличится с начала года, пишет "Российская газета". ФАС в октябре уже утвердила коридоры тарифов на свет на следующий год. Они должны вырасти не с июля, как бывало в последние годы, а с октября. Однако из-за повышения налога на добавленную стоимость с 20% до 22% плата за свет немного поднимется уже с января. В целом рост максимальных уровней тарифов на электроэнергию в 2026 году, как ожидается, будет соответствовать индексу роста цен на электроэнергию, предусмотренному прогнозом социально-экономического развития России, - в размере 11,3% по всем регионам, отмечают в антимонопольной службе. В Москве тариф за свет может подняться к концу 2026 года до 8,90 руб., в Подмосковье - до 9,32 руб. В Санкт-Петербурге электричество подорожает до 7,88 руб., в Ленинградской области - до 7,45 руб. Отдельно рассчитаны тарифы для регионов (их пять), где установлена социальная норма потребления электроэнергии.
.
Ключевые слова: РФ, электроэнергия, тарифы
