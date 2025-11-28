Минэкономразвития донастраивает систему поддержки креативного сектора

28 ноября. FINMARKET.RU -донастраивает систему поддержки креативного сектора: подготовленный проект приказа ведомства корректирует перечень "творческих" бизнесов в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), пишет "Коммерсант" . Сейчас за ними закреплен 51 код классификатора, сгруппированный по 16 направлениям: "Народные художественные промыслы и ремесла", "Арт-индустрия", "Культурное наследие", "Отдых и развлечения", "Мода" (включая ювелирное дело), "Книжное дело", "Исполнительские искусства", "Кино, телевизионные программы и фильмы", "Программное обеспечение", "Видеоигры", "Медиа и СМИ", "Реклама и пиар", "Дизайн", "Архитектура и урбанистика", "Гастрономия" и "Музыка".

Как отмечал ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников, сейчас классификатор не всегда адекватно отражает отраслевую действительность и четкие границы креативных индустрий. В новом перечне - 68 кодов ОКВЭД. В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения направлены на полноценное отражение масштабов креативной экономики и нужны для корректной оценки ее вклада в(4,1% - в 2024 году, цель к 2030 году - 6%).

Кроме того, Минэкономразвития предлагает организовать при правительстве Координационный совет по вопросам развития "творческого" бизнеса, призванный создать единую систему управления этим сектором на федеральном и региональном уровне.