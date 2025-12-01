Только 39% разработчиков электроники проектируют на отечественном софте

1 декабря. FINMARKET.RU - К 2025 г. только 39% предприятий радиоэлектронной отрасли используют отечественные системы автоматизированного проектирования (САПР). Оставшийся 61% продолжает работать на иностранных решениях. Об этом на форуме "Электроника России 2025" рассказал заместитель директора департамента цифровых технологий Минпромторга Иван Кузьменко. Статистика министерства основана на данных опроса 31 предприятия радиоэлектронной отрасли в России, пишут "Ведомости"

Сейчас необходимо доработать соответствующие решения для критически важных функционалов отрасли, подчеркнул Кузьменко. Основная цель - перевод не менее 90% российских дизайн-центров на отечественные инструменты САПР, отметил он.

Причины использования зарубежного прикладного ПО САПР в российской радиоэлектронике кроются в немалой доле "железа", произведенного на Западе и в Юго-Восточной Азии, подчеркивает заместитель генерального директора по науке АО "Сисофт девелопмент" (входит в ГК "Сисофт") Михаил Бочаров.

Поэтому для совместимости софта с электроникой используются решения тех же стран, объяснил он. В официальной статистике закупок доля российских разработчиков инженерного ПО и интеграторов в 2024 году составляла 90%, говорит IT-архитектор практики "Технологическая трансформация" "Рексофт консалтинга" Александр Черный. Тем не менее в реальности компании зачастую используют пиратское ПО иностранного производства, которое в официальную статистику закупок не попадает, поэтому реальную долю используемых российскими компаниям отечественных решений можно оценить в 30-40%, говорит он. Черный объясняет сложившуюся ситуацию недостаточной функциональностью и зрелостью отечественного ПО, сложностями при проведении миграции и интеграции, дефицитом квалифицированных специалистов, а также недоверием к качеству, стабильности решений и их поддержке.