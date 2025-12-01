.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 декабря в размере 77,7027 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Рынок новых автомобилей в РФ в 2025 году может составить 1,5 млн
Российский рынок новых автомобилей в 2025 году может составить 1,5 млн штук, из которых 1,25-1,3 млн единиц придется на легковой сегмент, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе прошедшего накануне пресс-брифинга. "По...
 
В России уменьшается зарплатное неравенство
В России уменьшается зарплатное неравенство. В 2025 году 10% самых бедных работников получали порядка 25 тыс. рублей, когда 10% наиболее обеспеченных - свыше 315 тыс., следует из данных Росстата, которые проанализировали "Известия". Так, разница...
 
Рынок коммерческой медицины к 2030 году может достичь 4,27 трлн руб.
Объем коммерческих медицинских услуг в 2025 году может вырасти на 15,2%, до 2,32 трлн руб., и достигнуть 4,27 трлн руб. уже к 2030 году, пишет "Коммерсант". Но динамика во многом обусловлена отраслевой инфляцией, за год медсуслуги подорожали в...
 
01 декабря 2025 года 17:55

ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 декабря в размере 77,7027 руб.

 0  
1 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 77,7027 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 52,57 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
01 декабря 2025 года 19:55
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 1 декабря выросла на 1,33% и составила 51528,344 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 51528,344 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 675,693 млрд руб., или на...
.
01 декабря 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9574 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,44 коп. и составил 10,9574 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9345 руб., максимальный - 10,9865 руб. Было заключено 51295 сделок. Объем торгов составил 88694,99...
.
01 декабря 2025 года 18:57
Индекс МосБиржи повысился на 0,4%, индекс РТС вырос на 1,1%
Российский фондовый рынок завершил первые торги декабря на позитиве.

На старте торгов утренней сессии на Мосбирже российский рынок акций демонстрировал умеренный рост, участники рынка продолжали пристально следить за геополитическими сообщениями относительно планов по...    читать дальше
.
01 декабря 2025 года 18:50
Nordgold получил в залог контроль в компании с медными проектами в Магаданской области
Золотодобытчик Nordgold получил в залог контроль в компании, владеющей медными проектами в Магаданской области.

Согласно ЕГРЮЛ, компания Развитие" получила в залог 88% долей ООО "Палладиум", которому принадлежит две ГРР-лицензии в Магаданской области. По данным...    читать дальше
.
01 декабря 2025 года 18:43
Росфинмониторинг и ЦБ обсуждают уточнение критериев подозрительных операций по линии незаконного оборота наркотиков
Росфинмониторинг и ЦБ обсуждают уточнение действующих критериев подозрительных операций по линии незаконного оборота наркотиков, а также дополнение перечня новым критерием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росфинмониторинга.

"Сфера незаконного оборота наркотических...    читать дальше
.
01 декабря 2025 года 18:36
Сотрудничество РФ и США в сфере кибербезопасности может возобновиться при наличии соответствующего настроя Вашингтона
Сотрудничество РФ и США в сфере борьбы с киберпреступниками прекращено с 2022 года, оно может возобновиться при наличии настроя у американской стороны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

"Возобновление сотрудничества с США в этой сфере и...    читать дальше
.
01 декабря 2025 года 18:29
В ноябре рост объема торгов Мосбиржи составил в годовом выражении 19,6%
Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в ноябре 2025 года по сравнению с ноябрем 2024 года увеличился на 19,6%, до 149,2 трлн рублей со 124,8 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с октябрем 2025 года объем торгов сократился на 13,6%,...    читать дальше
.
01 декабря 2025 года 18:22
В ноябре индекс ISM Manufacturing снизился сильнее ожиданий
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился до 48,2 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 48,6...    читать дальше
.
01 декабря 2025 года 18:16
ЦБ в ближайшее время опубликует доклад об упрощении эмиссии облигаций для снижения арбитража с ЦФА
Банк России подготовил доклад об упрощении эмиссии облигаций, планирует опубликовать его в ближайшее время, завил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ходе выступления в Госдуме.

"Была представлена позиция о том, что эмитентам нужно упрощение эмиссий. Такой доклад мы в...    читать дальше
.
01 декабря 2025 года 18:08
Россия открыта к расширению географии полетов в Саудовскую Аравию
Россия готова обсуждать с Саудовской Аравией расширение географии полетов, отмена визового режима поддержит туристический поток между странами, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе саудовско-российского инвестиционного и делового форума, проходящего на полях девятого...    читать дальше
.
01 декабря 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9533 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,11 коп. и составил 10,9533 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,929 руб., максимальный - 10,9795 руб. Было заключено 16565 сделок. Объем торгов составил 27141,47...
.
01 декабря 2025 года 17:58
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 2 декабря
ЦБ РФ с 2 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10470,07 (+22,47) руб./грамм; на серебро - 134,68 (+0,37) руб./грамм; на платину - 4097,04 (+62,82) руб./грамм; на палладий - 3617,39 (+38,4) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
01 декабря 2025 года 17:57
Американский рынок акций снижается в ожидании статданных
Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов в понедельник после активного роста по итогам предыдущей недели.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:43 мск понизился на 0,4% и составил 47524,27 пункта. Standard & Poor's 500 опускается на 0,68% - до 6802,7...    читать дальше
.
01 декабря 2025 года 17:55
ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 декабря в размере 77,7027 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 77,7027 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 52,57 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
01 декабря 2025 года 17:55
ЦБ РФ установил курс евро с 2 декабря в размере 90,3438 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 90,3438 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,52 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
01 декабря 2025 года 17:54
За 9 месяцев чистый убыток ДВМП по РСБУ сократился на 9%
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) сократило в январе-сентябре 2025 года чистый убыток по РСБУ на 9,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,948 млрд рублей, говорится в отчетности...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.