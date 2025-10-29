Провайдеров за нанесенный домам ущерб предлагают штрафовать

29 октября. FINMARKET.RU -для провайдеров за нарушения при прокладывании сетей в жилых домах предлагают ввести депутаты. Подготовлены поправки об этом в уже внесенный и готовящийся ко второму чтению законопроект, пишет "Российская газета"

В июне в Госдуму был внесен законопроект, которым вводится административная ответственность для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК за нарушение правил взаимодействия с провайдером при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме. Он принят в первом чтении. Однако Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предлагает ввести аналогичные, "зеркальные" меры и для операторов связи.

"Вводить штрафные санкции нужно обоюдно, - считает председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. - То есть не только в сторону управляющих компаний, но и операторов. Поправки, подготовленные к законопроекту нашим комитетом, призваны защитить права обеих сторон и, что важно, права жильцов. Если управляющая компания незаконно не пускает в дом провайдера, жители остаются без выбора и без качественной связи. Но если и провайдер ведет работы в доме "варварски", то страдает общее имущество дома, а значит, и кошелек собственников, которые платят за содержание и текущий ремонт. Мы предлагаем изначальные санкции, предложенные законопроектом, расширить и добавить к управляющим организациям также и ответственность провайдеров".

Принятый ранее закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома содержал норму, согласно которой операторы связи были обязаны в срок до 6 апреля этого года привести в порядок свое оборудование и убрать провода в подъездах, добавляет Пахомов. Поэтому и ответственность для тех, кто этого не сделал, тоже должна быть, подчеркивает он.

Законопроектом предполагается, что для должностных лиц штрафы составят от 2 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. руб.