.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6134,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3004,07 млрд руб.
29 октября 2025 года 10:04
Провайдеров за нанесенный домам ущерб предлагают штрафовать
|0
Владимир Смирнов/ТАСС
29 октября. FINMARKET.RU - Штрафы для провайдеров за нарушения при прокладывании сетей в жилых домах предлагают ввести депутаты. Подготовлены поправки об этом в уже внесенный и готовящийся ко второму чтению законопроект, пишет "Российская газета". В июне в Госдуму был внесен законопроект, которым вводится административная ответственность для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК за нарушение правил взаимодействия с провайдером при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме. Он принят в первом чтении. Однако Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предлагает ввести аналогичные, "зеркальные" меры и для операторов связи. "Вводить штрафные санкции нужно обоюдно, - считает председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. - То есть не только в сторону управляющих компаний, но и операторов. Поправки, подготовленные к законопроекту нашим комитетом, призваны защитить права обеих сторон и, что важно, права жильцов. Если управляющая компания незаконно не пускает в дом провайдера, жители остаются без выбора и без качественной связи. Но если и провайдер ведет работы в доме "варварски", то страдает общее имущество дома, а значит, и кошелек собственников, которые платят за содержание и текущий ремонт. Мы предлагаем изначальные санкции, предложенные законопроектом, расширить и добавить к управляющим организациям также и ответственность провайдеров". Принятый ранее закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома содержал норму, согласно которой операторы связи были обязаны в срок до 6 апреля этого года привести в порядок свое оборудование и убрать провода в подъездах, добавляет Пахомов. Поэтому и ответственность для тех, кто этого не сделал, тоже должна быть, подчеркивает он. Законопроектом предполагается, что для должностных лиц штрафы составят от 2 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. руб.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, провайдеры, штрафы
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.