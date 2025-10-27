В РФ число новых брендов одежды снизилось на 35,7%

27 октября. FINMARKET.RU - В январе-сентябре на рынок вышли 27 новых розничных брендов — на 35,7% меньше, чем годом ранее, подсчитали в консалтинговой компании CMWP. Отставание сохранится по итогам всего года. Аналитики ждут, что в общей сложности за 2025 год на рынке появятся 42 новые марки — в два раза меньше, чем год назад, пишет "Коммерсант" . В Nikoliers прогнозируют, что за весь год появится 51 новый бренд. Из них 21 — иностранный, а 30 — российских. Год к году эти значения сократятся на 25% и 9,1% соответственно.

Основной причиной падения темпов вывода на рынок новых брендов совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева называет сокращение покупательной способности населения и низкую доступность кредитования.

Согласно "Сбериндексу", на неделе 13–19 октября реальные потребительские расходы снизились на 1,3% год к году. Интерес потребителей к посещению магазинов также угасает. По прогнозу Focus Technologies, посещаемость торговых центров в России в этом году при негативном сценарии может сократиться на 3% год к году. Негативный тренд прослеживается для всех ключевых категорий арендаторов, включая традиционно стабильные супермаркеты.