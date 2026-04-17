СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
17 апреля 2026 года 10:02
Использование пауэрбанков в самолетах могут запретить
Егор Алеев/ТАСС
17 апреля. FINMARKET.RU - Пассажирам российских авиакомпаний могут запретить использование пауэрбанков на борту. Рассмотреть такую меру Минтрансу предложила Росавиация, следует из отчета комиссии Уральского МТУ ведомства по итогам расследования инцидента с самолетом "Уральских авиалиний" В феврале этого года при перелете из Екатеринбурга в Стамбул на борту произошло возгорание портативного устройства. В документе, который есть в распоряжении "Известий", сообщается, что задымление в салоне возникло после хлопка у места пассажира, перевозившего пауэрбанк. Комиссия пришла к выводу, что решение экипажа о продолжении полета было обоснованным. Вместе с тем в числе выявленных недостатков указано отсутствие в нормативно-правовых актах РФ прямого запрета на использование пассажирами в полете портативных аккумуляторов. В документе подчеркивается, что на фоне повторяющихся инцидентов с возгоранием таких устройств авиационным властям следует рассмотреть возможность внесения изменений в воздушное законодательство, вплоть до ограничения или полного запрета использования портативных зарядок на борту воздушных судов в течение всего полета..
Опубликовано Финмаркет
