Использование пауэрбанков в самолетах могут запретить

17 апреля. FINMARKET.RU - Пассажирам российских авиакомпаний могут запретить использование пауэрбанков на борту. Рассмотреть такую меру Минтрансу предложила Росавиация, следует из отчета комиссии Уральского МТУ ведомства по итогам расследования инцидента с самолетом "Уральских авиалиний" В феврале этого года при перелете из Екатеринбурга в Стамбул на борту произошло возгорание портативного устройства.

В документе, который есть в распоряжении "Известий" , сообщается, что задымление в салоне возникло после хлопка у места пассажира, перевозившего пауэрбанк.

Комиссия пришла к выводу, что решение экипажа о продолжении полета было обоснованным. Вместе с тем в числе выявленных недостатков указано отсутствие в нормативно-правовых актах РФ прямого запрета на использование пассажирами в полете портативных аккумуляторов.

В документе подчеркивается, что на фоне повторяющихся инцидентов с возгоранием таких устройств авиационным властям следует рассмотреть возможность внесения изменений в воздушное законодательство, вплоть до ограничения или полного запрета использования портативных зарядок на борту воздушных судов в течение всего полета..