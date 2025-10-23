.
23 октября 2025 года 08:48
Компании продолжают активно занимать на долговом рынке
Станислав Красильников/ТАСС
23 октября. FINMARKET.RU - Компании продолжают активно занимать на долговом рынке: за девять месяцев 2025 г. объем размещений корпоративных облигаций увеличился на 71% год к году и составил 5,4 трлн руб., говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", на который ссылаются "Ведомости". Количество эмитентов выросло до 212 против 171 годом ранее. Но за год высокие ставки полностью проявились в кредитных портфелях и снизили запас прочности компаний, предупреждают аналитики агентства. По итогам первого полугодия 2025 г. общий уровень процентных расходов корпоратов перед банками увеличился на 54% год к году и составил 7,5 трлн руб., а сальдо прибылей и убытков снизилось на 8,4%, до 13,1 трлн руб., говорится в обзоре. Объем погашений долга в 2026 г. составит около 4 трлн руб. против 2,1 трлн руб. погашений в этом году, полагают аналитики "Эксперт РА", это поддержит объемы сделок на первичном рынке. Другим фактором для роста новых размещений станет потребность эмитентов рефинансировать дорогие займы, которые были взяты в 2024-2025 гг., пишут они.
