Банки навязывают страховки с 18-кратной наценкой

6 октября. FINMARKET.RU - Крупные банки продают россиянам программы страхования жизни, здоровья и финансовых рисков по цене в 3-18 раз выше их реальной стоимости. Об этом говорится в материалах финомбудсмена по неприемлемым практикам за 2-й квартал 2025 года, пишут "Известия" . Такие продукты часто оформляют вместе с потребительской ссудой.

указал банкам на несоразмерность платы за страхование - превышение стоимости в несколько раз по сравнению с реальной ценой.

Среди неприемлемых практик отмечается и склонение к приобретению услуг третьих лиц. В частности, автомобилистам навязывали программы техподдержки, эвакуации, мелкого ремонта стоимостью от 100 до 360 тыс. рублей. Если же клиент решал, что передумал и просил вернуть деньги, ему отказывали, ссылаясь на факт оказания услуги в момент подписания договора.

В таких кейсах оказывающие услуги компании не упоминаются в договоре с банком, который продал пакет. В результате на просьбу заемщика вернуть деньги за продукт кредитор отказывается, заявляя, что он не сторона той сделки, теперь он отвечает только за кредит. Между тем это нарушает права потребителей - они имеют право на возврат платы за допуслугу при ее ненадлежащем оформлении по закону "О потребительском кредите (займе)", сообщают в службе финомбудсмена.

Наиболее частыми остаются и случаи, когда банки продают услуги по управлению процентной ставкой по кредиту, иными словами, по ее снижению. Стоимость опции порой обходится клиенту от 100 тыс. рублей и выше, следует из материалов службы.

"В январе-июне 2025 года количество жалоб на банки выросло на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 1,4 тыс. обращений", - сказала "Известиям" финансовый уполномоченный Светлана Максимова. По ее словам, рост жалоб вызван в том числе и с увеличением числа споров, связанных с мошенническими действиями в отношении клиентов банков.

Как сказал "Известиям" вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев, ВСС

не получает данных о продажах банков, поэтому не знает о практиках реализации страховых продуктов с наценкой.

С 1 сентября т.г. финорганизации больше не вправе навязывать допуслуги без отдельного согласия клиента. Россияне могут отказаться от таких опций и потребовать возврата денег. Продавец услуг обязан сделать это в течение трех рабочих дней.

Рост жалоб не всегда отражает нынешнюю ситуацию на рынке, сказали "Известиям" в Банке России. Обращения к финомбудсмену связаны с имущественными спорами - например, по выплатам страхового возмещения по договорам, заключенным в прошлом, добавили в регуляторе. В материалах службы есть договоры, заключенные в отдельные периоды 2023-2024 гг., но присутствуют и обращения по сделкам этого года.

В ЦБ напомнили, что банки обязаны информировать заемщиков о допуслугах, периоде охлаждения для отказа от них и о возврате части страховой премии при досрочном погашении кредита.