Перспектива импортозамещения лекарств вызвала сомнения

6 октября. FINMARKET.RU - Правительственные планы производства лекарств ввызывают критику экономистов. Чиновники уже утвердили много планов и стратегий, которые не всегда согласуются между собой. Но главная претензия в том, что власти не помогают импортозамещению и разработке оригинальных лекарств. Фармацевтическую отрасль ведут по пути копирующего развития с сохранением зависимости от импорта субстанций. Российские компании продолжат производство дженериков, а прирост новых лекарств внутри страны будет происходить в основном за счет импорта. Такой разбор госполитики представлен экспертами Института экономики РАН на страницах " Независимой газеты ".

Политика государства в области лекарственной безопасности – устойчивая, понятная, имеющая меры финансирования и рычаги регуляторных изменений, считает глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, одна из главных задач государства – обеспечить пациентам доступность лекарственных препаратов. Достижение национальной лекарственной безопасности – это заявленная цель стратегии развития фармотрасли. С 2025 года «стратегический контур» модернизации отрасли описан в нацпроекте «Новые технологии сбережения здоровья», куда входит и проект «Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов». За него отвечают целых три министерства: Минздрав, Минобрнауки и Минпромторг. В 2025 году в рамках этого федерального проекта «уже расширена до 550 единиц линейка медицинских изделий, а также увеличено количество производящихся в стране лекарств по перечню жизненно важных лекарств (ЖНВЛП) – до восьми международных непатентованных наименований отечественных препаратов». Такие цифры называет вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Однако у специалистов чуть меньше восторгов. (ЖНВЛП – это жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.)

Несмотря на успехи по локализации, сегодня в фармацевтической промышленности России наблюдаются системные проблемы, связанные с неспособностью обеспечивать систему здравоохранения и население основными лекарственными препаратами, с низким уровнем финансирования разработки инновационных лекарств и высоким уровнем зависимости от импорта, утверждает Валентина Дорджиева из Института экономики Российской академии наук. «Долгосрочные прогнозы показывают, что зависимость от импорта останется высокой. Основные причины, по которым промышленная политика в фармацевтической отрасли не приносит желаемых результатов, заключаются в ограниченности инвестиционных ресурсов, низкой инновационной активности российских производителей и нехватке квалифицированных кадров, что затрудняет их успешную конкуренцию с зарубежными компаниями», – объясняет Дорджиева.