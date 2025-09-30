В Госдуме предложили частично отменить утильсбор

30 сентября. FINMARKET.RU - На рассмотрение Государственной думы внесены поправки в закон «Об отходах производства и потребления», которые предполагают расширение списка ТС, которые освобождаются от уплаты утилизационного сбора. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности парламента, пишут "Известия".

Сейчасне распространяется на ТС, которые являются личным имуществом участников госпрограммы по переселению всоотечественников, проживающих за рубежом, принадлежат дипломатическим представительствам или консульским учреждениям, а также их сотрудникам и членам их семей. Кроме того, этот сбор не оплачивается за машины, выпущенные 30 и более лет назад, а также на автомобили, предназначенные для временного ввоза (допуска). Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, этот перечень намечено расширить за счет ТС, которые помещаются под таможенную процедуру «таможенного склада, свободного склада или переработки на таможенной территории».

Как отмечают авторы поправок, при этих таможенных процедурах автомобили «сохраняют статус иностранных товаров, и такие процедуры в основном завершаются обратным вывозом товаров». В частности, машины, находящиеся под этими процедурами, согласно ст. 23, 24 и 28 Таможенного кодекса ЕАЭС, не находятся в свободном обращении на территории России, их использование по функциональному назначению запрещено (в случае таможенного склада), допускается исключительно в целях, предусмотренных условиями процедуры (при их нахождении на «свободном складе»), либо только для их переработки, следует из сопроводительных документов к законопроекту. Иными словами, таможенный статус таких ТС не предусматривает введение их в свободное обращение на территории РФ и их эксплуатацию на российских дорогах.

«Уплата утилизационного сбора при помещении товаров под указанные таможенные процедуры представляется необоснованной и противоречащей природе необходимости его взимания», — говорится в пояснительной записке к внесенным поправкам.

При этом, как уточняется в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, все налоги и сборы, в том числе утилизационный, будут уплачены в полном объеме, «в случае завершения таможенной процедуры выпуском [транспортного средства] для внутреннего потребления».

Ключевое изменение заключается в предполагаемой отмене обязанности по авансовой уплате утильсбора для компаний, которые ввозят транспортные средства и их компоненты не для продажи внутри России, а для последующего хранения, переработки или сборки с целью реэкспорта, считает представитель японской экспортной компании HSS на территории РФ Никита Колесников. Сейчас эта процедура является обязательной, что создает значительные финансовые издержки и делает экспортно ориентированные операции экономически нецелесообразными, отмечает он.

"Данный законопроект призван устранить это противоречие, введя логичный и справедливый принцип: утильсбор платится тогда, когда автомобиль окончательно ввозится на российский рынок и становится источником будущих отходов. Если же товар после складирования или промышленной сборки покидает страну, обязанность по уплате сбора не возникает вовсе", — заявил «Известиям» Никита Колесников.

Предложенный законопроект не затрагивает российский авторынок и касается очень узкого сегмента автомобильного бизнеса, ориентированного на реэкспорт в третьи страны, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

"Российские автовладельцы сейчас ждут от законодателей совсем другого: льгот по оплате утилизационного сбора для физических лиц. Многие попадут в очень тяжелую ситуацию, когда их автомобили приедут на российскую границу. Уже через месяц в случае вступления в силу новых правил расчета гражданам, заказавшим и оплатившим машину за рубежом, нужно будет оплачивать утилизационный сбор по значительно более высоким ставкам, а денег на это у многих просто нет. И это затронет десятки тысяч россиян. От принятия предложенного законопроекта проблемы этих людей никуда не исчезнут, — заявил «Известиям» Антон Шапарин.