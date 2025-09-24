Банки запускают вклады-акции с повышенной доходностью

24 сентября. FINMARKET.RU - Несмотря на общий тренд к снижению ставок по вкладам, многиев сентябре запустили акционные предложения на короткие и средние сроки с более высоким процентом для привлечения новых клиентов, пишут "Ведомости".

С 12 сентября, когда Банк России снизил ключевую ставку с 18 до 17%, доходность вкладов без учета акционных упала на 0,3–0,4 п. п., свидетельствуют данные «Финуслуг». Сейчас средняя ставка по вкладам на три месяца составляет 15,25% годовых, на шесть месяцев – 14,33%, на год – 13,06%. Максимальные также находятся ниже ключевой – 17,7, 15,5 и 16,5% соответственно.

Самый высокий процент по промовкладу для новых клиентов предлагает ПСБ – банк запустил накопительный счет «Народный» под 25% годовых и вклад «Богатырская ставка» под 33% годовых.

Для банков акционные предложения служат инструментом привлечения новых клиентов с последующей конверсией в другие продукты, в том числе классические сберегательные и кредитные, зарплатные карты, перевод социальных пособий и пенсий в банк и др., говорит начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов.

В условиях тренда на смягчение денежно-кредитной политики банки снижаютпо постоянной линейке, говорит аналитик рейтингового агентства НКР Софья Остапенко. И эта тенденция сохранится как минимум до конца 2025 г., так как рынок ожидает снижения ключевой ставки до конца года дополнительно на 2–3 п. п. до 14–15%, прогнозирует она. В этом случае ставки по вкладам могут находиться на уровне 11–13% годовых, а по долгосрочным вкладам (свыше одного года) вообще снизиться до 10% и менее, оценивает Остапенко.

Уровень ставок будет зависеть от «словесных интервенций» представителей Банка России, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. При этом текущая риторика регулятора позволяет финансовому рынку рассчитывать на осторожное снижение на 1–2 п. п. суммарно на двух оставшихся до конца года заседаниях совета директоров, рассуждает он. Но так как решение 12 сентября оказалось более осторожным, чем прогноз, который заложили в свои депозитные линейки участники рынка (большинство экономистов ждали снижения ставки до 16%), значительных корректировок доходностей до следующего заседания 24 октября ждать не стоит, полагает Уклеин.