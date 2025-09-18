В России хотят ввести налог на сверхприбыль банков

18 сентября. FINMARKET.RU - В преддверии бюджетных прений депутаты активно ищут новые источники государственных доходов. Один из вариантов — разовыйнабанков. Такой законопроект внесут в Госдуму 18 сентября, выяснили «Известия».

Депутаты уверены: доходы банков за последние два года выросли в разы, поэтому часть из них — 200 млрд рублей — они должны отдать государству.

По данным ЦБв 2024 году был поставлен рекорд по чистой прибыли банков — 3,8 трлн рублей. Годом ранее эта цифра равнялась 3,3 трлн рублей, а в 2022-м — 203 млрд. То есть за два года этот показатель вырос почти в 19 раз. «В этой связи законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы, посредством введения разового налога за периоды 2023–2024 годов», — говорится в пояснительной записке.

Экономисты подсчитали, что такая сумма покроет лишь 5% дефицита бюджет.

Идею налога в ГД одобряют СРЗП, ЛДПР и КПРФ. При этом в «Единой России» и «Новых людях» ее восприняли со скепсисом, отмечая, чтотратят эти средства на кредитование экономики.