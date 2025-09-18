.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Южная Корея смягчит требования в отношении инвестиций банков в акции и ужесточит их в отношении ипотечных кредитов
18 сентября 2025 года 08:54
В России хотят ввести налог на сверхприбыль банков
|0
Сергей Савостьянов/ТАСС
18 сентября. FINMARKET.RU - В преддверии бюджетных прений депутаты активно ищут новые источники государственных доходов. Один из вариантов — разовый налог на сверхприбыль банков. Такой законопроект внесут в Госдуму 18 сентября, выяснили «Известия». Депутаты уверены: доходы банков за последние два года выросли в разы, поэтому часть из них — 200 млрд рублей — они должны отдать государству. По данным ЦБ РФ в 2024 году был поставлен рекорд по чистой прибыли банков — 3,8 трлн рублей. Годом ранее эта цифра равнялась 3,3 трлн рублей, а в 2022-м — 203 млрд. То есть за два года этот показатель вырос почти в 19 раз. «В этой связи законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы, посредством введения разового налога за периоды 2023–2024 годов», — говорится в пояснительной записке. Экономисты подсчитали, что такая сумма покроет лишь 5% дефицита бюджет. Идею налога в ГД одобряют СРЗП, ЛДПР и КПРФ. При этом в «Единой России» и «Новых людях» ее восприняли со скепсисом, отмечая, что банки тратят эти средства на кредитование экономики.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, банки, сверхприбыль, налог
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.