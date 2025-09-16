- - сокращение неэффективных субсидий казны (до 0,5 трлн рублей), речь идет прежде всего о промышленных и сельскохозяйственных льготах;
- - оптимизация налоговых льгот (0,4-0,6 трлн);
- - пересмотр госпрограмм (потенциал экономии - 0,7-1,0 трлн), около 15% их них показывают низкую результативность при высокой стоимости;
- - оптимизация госзакупок (0,3-0,5 трлн);
- - развитие механизмов государственно-частного партнерства (до 1,5-2 трлн);
- - стимулирование реинвестирования прибыли корпорациями через налоговые механизмы (потенциал - 0,8-1,2 трлн);
- - расширение налогообложения цифровых услуг (0,2-0,3 трлн);
- - улучшение механизмов управления госактивами (0,5-0,7 трлн).
16 сентября 2025 года 10:18
Казна теряет 1,5 трлн из-за неэффективных субсидий и госпрограмм
16 сентября. FINMARKET.RU - Из-за неэффективных субсидий и госпрограмм бюджет РФ теряет 1,5 трлн рублей. Следует оптимизировать расходы бюджета - это необходимо в условиях санкционного давления и решения приоритетных задач экономики. Об этом сказано в статье экспертов из РЭУ имени Плеханова и Финансового университета, опубликованной в "Финансовом журнале" НИФИ Минфина, пишут "Известия". Авторы предлагают ряд мер:
Ключевые слова: РФ, бюджет, убытки, госпрограммы
