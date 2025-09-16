Казна теряет 1,5 трлн из-за неэффективных субсидий и госпрограмм

16 сентября. FINMARKET.RU - Из-за неэффективных субсидий и госпрограммтеряет 1,5 трлн рублей.

Следует оптимизировать расходы бюджета - это необходимо в условиях санкционного давления и решения приоритетных задач экономики. Об этом сказано в статье экспертов из РЭУ имени Плеханова и Финансового университета, опубликованной в "Финансовом журнале" НИФИ Минфина, пишут "Известия"

Авторы предлагают ряд мер:

- сокращение неэффективных субсидий казны (до 0,5 трлн рублей), речь идет прежде всего о промышленных и сельскохозяйственных льготах;

- оптимизация налоговых льгот (0,4-0,6 трлн);

- пересмотр госпрограмм (потенциал экономии - 0,7-1,0 трлн), около 15% их них показывают низкую результативность при высокой стоимости;

- оптимизация госзакупок (0,3-0,5 трлн);

- развитие механизмов государственно-частного партнерства (до 1,5-2 трлн);

- стимулирование реинвестирования прибыли корпорациями через налоговые механизмы (потенциал - 0,8-1,2 трлн);

- расширение налогообложения цифровых услуг (0,2-0,3 трлн);

- улучшение механизмов управления госактивами (0,5-0,7 трлн).

По мнению авторов, комплексное выполнение всех этих инициатив может дать до 4-5 трлн рублей без существенного роста налоговой нагрузки. Это сопоставимо с дефицитом бюджета, который за январь-август 2025 г. составил 4,19 трлн.

В 2025 году в РФ действует 51 госпрограмма. На них приходится порядка 26 трлн рублей. По словам одного из авторов статьи, заведующего кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаила Косова, сэкономить можно за счет сокращения или замены слаборезультативных мероприятий внутри крупных программ, необходимо ужесточить KPI и верификацию результатов.

Власти уже предпринимают попытки оптимизировать траты на льготные программы. Так, Минфин планирует усилить контроль за налоговыми расходами, министерство подготовило такой проект постановления. К ним относятся, например, вычеты, освобождение от уплаты сбора для ряда компаний, пониженные ставки и так далее. Кроме того, Минфин выступил за введение новой категории - "международные налоговые расходы".

Введение новой категории расходов позволит вести постоянный мониторинг и сформировать всестороннее представление об их целесообразности и результативности, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина. Также там отметили, что оценка позволяет выявить неэффективные меры, в том числе на этой основе принимаются решения о "донастройке" налогового и таможенного законодательства.