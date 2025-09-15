Снижается спрос на бизнес-центры Москвы

15 сентября. FINMARKET.RU - По итогам января-сентября объем сделок с офисной недвижимостью Москвы сократился на 38% год к году, до 354 тыс. кв. м, подсчитали в CORE.XP. Такая ситуация сохранится до конца текущего года, по итогам которого будет заключено сделок с бизнес-центрами на 1,5 млн кв. м, что на 34% меньше, чем годом ранее, прогнозируют в IBC Real Estate, пишет "Коммерсант"

Это связано с критическим дефицитом свободных офисных помещений в Москве, отмечает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. В ключевых деловых районах столицы вакансия не превышает 1%, говорит замдиректора департамента офисной недвижимости NF Group Иван Соколов. Показатель находится на таком низком уровне из-за ограниченных объемов нового строительства: прогнозируемый на 2025 год объем ввода бизнес-центров снижен почти вдвое из-за переноса девелоперами ряда проектов, поясняет замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов.

Тем временем стоимость аренды бизнес-центров продолжает расти: к концу 2025 года показатель может увеличиться на 16% год к году, до 31 тыс. руб. за 1 кв. м в год, отмечает Белова.