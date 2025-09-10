Экономика регионов: динамика неравномерная

10 сентября. FINMARKET.RU - Российские регионы экономически развиваются неравномерно, следует из данных Росстата, на которые ссылается "Российская газета".

"После роста ВВП в 2024 году на 4,3% произошло существенное замедление экономической динамики. В первом квартале 2025 года прирост ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 1,4%, а во втором квартале - 1,1%. На этом фоне в разрезе российских регионов наблюдалась разнонаправленная динамика экономических показателей", - говорит директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Среди регионов с наибольшими темпами роста промышленного производства можно отметить Калужскую (14,2%) и Тульскую (8,6%) области, где драйвером роста выступали предприятия оборонно-промышленного комплекса. Что же касается аутсайдеров промышленной деятельности, то здесь наибольший спад наблюдался в Дагестане (-17,8%), Северной Осетии (-25,5%), Калмыкии (-12,1%) и Костромской области (-12,1%).