.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
10 сентября 2025 года 08:53
Экономика регионов: динамика неравномерная
|0
Олеся Кулинчик/ТАС
10 сентября. FINMARKET.RU - Российские регионы экономически развиваются неравномерно, следует из данных Росстата, на которые ссылается "Российская газета". "После роста ВВП в 2024 году на 4,3% произошло существенное замедление экономической динамики. В первом квартале 2025 года прирост ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 1,4%, а во втором квартале - 1,1%. На этом фоне в разрезе российских регионов наблюдалась разнонаправленная динамика экономических показателей", - говорит директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Среди регионов с наибольшими темпами роста промышленного производства можно отметить Калужскую (14,2%) и Тульскую (8,6%) области, где драйвером роста выступали предприятия оборонно-промышленного комплекса. Что же касается аутсайдеров промышленной деятельности, то здесь наибольший спад наблюдался в Дагестане (-17,8%), Северной Осетии (-25,5%), Калмыкии (-12,1%) и Костромской области (-12,1%).
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ.регионы, экономика
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.