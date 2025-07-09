Оплата по Bluetooth "Волна" будет доступна через приложения банков - глава НСПК

9 июля. FINMARKET.RU -по Bluetooth с помощью сервиса "Волна" ("Волна" - сервис от, который предоставляет клиентам альтернативу популярным pay-сервисам, таким как Apple Pay, для бесконтактных платежей через смартфон) будет доступна через приложения банков, отдельные сервисы скачивать для этого не придется. Об этом, а также о том, нужно ли менять карты ушедших Visa и Mastercard на "Мир", рассказал в интервью "Российской газете" гендиректор, председатель правления Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

Отвечая на вопрос, когда массово заработает сервис оплаты по Bluetooth, Дубынин сообщил, что прототип технологии оплаты по Bluetooth "Волна" появился почти год назад. В 1-м квартале 2025 года НСПК разрабатывала технологию, чтобы представить ее участникам рынка и дать банкам возможность ее протестировать. "Мы с этой задачей справились, и во втором квартале 2025 года передали банкам техническую документацию", - сказал он, отметив, что на данный момент "Волна" позволяет привязать Систему быстрых платежей (СБП). По словам Дубынина, еще предстоит большая работа вместе с банками.

Он заявил, что тестирование системы "Волна" продолжается. Несколько банков уже пропилотировали технологию именно в части приема платежей - эквайринге. "В этом процессе участвуют не толькои НСПК, но и разработчики терминального программного обеспечения", - сказал глава НСПК.

"Мы это сделали специально в таком формате, чтобы для оплаты пользователям не пришлось скачивать какой-то отдельный сервис. "Волна" будет встраиваться в мобильные приложения банков", - продолжил он.

Как считает Дубынин, говорить о сроках массового использования "Волны" пока преждевременно.

Нам нужно совместно с банками тщательно протестировать работу системы. Мы придерживаемся принципа, что перед выходом на рынок технология должна быть полностью зрелой и надежной.

На вопрос, нужно ли менять карты Visa и Mastercard на "Мир", Дубынин сказал, что никого не буду призывать менять карты. Однако, заметил он, пластиковые карты ушедших международных платежных систем, которые банки больше не могут перевыпускать, со временем изнашиваются и приходят в негодность.

Между тем органически доля международных карт в России сокращается.

Как сообщил Дубынин, по итогам 2024 года банки выпустили 400 млн карт "Мир", что почти на 40% больше итоговых показателей 2023 года. По итогам 1-го квартала т.г. банки выпустили еще 19 млн карт. "Что касается объема, если через НСПК всего прошло за прошлый год порядка 35 млрд транзакций, то из них 26,5 млрд - по картам "Мир"", - сказал глава НСПК.

На вопрос о росте платежей по биометрии, Дубынин сказал, что такие платежи начинают занимать свою нишу, и банки продвигают биометрию как способ оплаты, меняют инфраструктуру и ландшафт. "Со своей стороны НСПК предлагает банкам подключиться к платформе биометрических сервисов, чтобы сделать единое решение - это будет удобно для всех", - добавил глава НСПК. Однако, по его словам, инфраструктура, необходимая для полноценного внедрения биометрии, еще не сформирована, и рынку предстоит продолжить работу над ее развитием.