Инфляция в России в январе составила 0,86%

Рост потребительских цен в январе ускорился до 0,86% после повышения на 0,73% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,44% после 7,42% в декабре. Рост цен в январе оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,7%

14 февраля. FINMARKET.RU -в РФ в январе 2024 года составила 0,86% после инфляции 0,73% в декабре прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В годовом выражении инфляция в январе составила 7,44% против 7,42% в декабре..

Показатель оказался выше прогноза экспертов. Аналитики ожидали инфляцию в январе на уровне 0,7%. Они прогнозировали инфляцию в годовом выражении на уровне 7,3%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2024 год равняется 5,2%. В 2025 году аналитики в среднем ожидают инфляцию на уровне 4,3%.

Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год равняется 4,0-4,5%, прогноз Минэкономразвития - 4,5%, на 2025 год прогнозы ЦБ и Минэкономразвития равняются таргету в 4%.

Продовольственные товары в январе подорожали на 1,26%. Непродовольственные товары стали за прошедший месяц дороже на 0,47% Услуги подорожали на 0,78%.

Базовый индекс потребительских цен в январе составил 100,60%.

Цены на плодоовощную продукцию в январе подскочили на 7,3% после повышения в декабре на 6.08%.

В январе выросли цены на огурцы - на 20,1%, капусту - на 15,2%, виноград - на 13,6%, помидоры - на 10,6%, морковь - на 9,1%, свеклу - на 8,8%, картофель - на 8,0%, лук репчатый на 7,0%, бананы - на 5,7%, чеснок- на 5,6%. Снизились цены на апельсины (-5,3%) и лимоны (-3,4%).

На прочие продовольственные товары цены выросли на баранину - на 2,6%, масло оливковое - на 2,4%, рыбу живую и охлажденную - на 2,0%, кетчуп - на 1,9%, масло сливочное - на 1,8%.

Подешевели: куры охлажденные и мороженые (-2,5%), яйца куриные (-1,8%), крупа гречневая (-1,1%), свинина (-0,7%), окорочка куриные (-0,6%), сахар-песок, пшено, икра лососевых рыб отечественная (-0,5%), кофе (-0,3%), чай черный (-0,2%), сосиски, сардельки (-0,1%).

Жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в январе на 0,62%.

В январе среди услуг внутреннего туризма изменились цены: на отдых на Черноморское побережье России +6,4%, путевки в санатории +4,1%, дома отдыха, пансионаты +3,5%, автобусные экскурсии и экскурсионные туры по России +2,3%, билеты в музеи и на выставки +1,9%, проживание в гостиницах 4*-5* +0,8%, речной круиз на территории России +0,6%.

Среди услуг зарубежного туризма изменились цены: на отдых в Египет +5,0%, ОАЭ и отдельные страны Юго-Восточной Азии +0,9%, страны Закавказья +0,8%. Снизились цены: на поездки в отдельные страны Средней Азии (-3,7%), Турцию (-2,5%), Беларусь (-0,3%).

В группе услуг пассажирского транспорта цены и тарифы изменились: на проезд в пригородном поезде +4,2%, в различных вагонах в поездах дальнего следования от +0,8% до +2,8%, троллейбусе +1,6%, междугороднем автобусе +1,5%, городском автобусе и маршрутном такси +1,3%, метро +0,7%, трамвае +0,4%. Одновременно снизилась стоимость авиаперелета экономическим классом (-5,1%), проезда в такси (-1,7%) и аренды автомобиля (-1,0%).

Среди медицинских услуг изменились цены: на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога +2,8% и у врача специалиста +2,5%, удаление зуба под местным обезболиванием и лечебный массаж +2,1%, гастроскопию (ФГДС, ЭГДС)

и физиотерапевтическое лечение +2,0%, ультразвуковое исследование брюшной полости +1,6%, лечение кариеса +1,5%, диагностику на магнитно-резонансном или компьютерном томографе и изготовление съемного протеза +1,4%, общий анализ крови и изготовление коронки +1,1%, пребывание пациента в круглосуточном стационаре +1,0%.

Цены на бензин автомобильный в январе выросли на 0,5%, на дизельное топливо - на 0,1%.