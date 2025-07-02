Документы о нарушениях бизнеса оцифруют в первую очередь

2 июля. FINMARKET.RU - Михаил Мишустин подписал постановление правительства №980 от 30 июня о порядке подачи документов по делам об административных правонарушениях в электронном виде и требованиях к их формату.

Постановление касается всех "несудебных" штрафов и предписаний - от наказаний за нарушения ПДД до решений, вынесенных по итогам проверок компаний контролирующими ведомствами, пишет "Коммерсант"

Постановление устанавливает требования к электронным документам, а также к электронным образам документов (отсканированные или сфотографированные копии бумажных документов, заверенные электронной подписью). Кроме того, оно закрепляет правила подачи документов через региональные порталы госуслуг.

Как рассказали "Ъ" в секретариате вице-премьера - главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко, реализация инициативы - логичный шаг по переводу максимального количества точек соприкосновения государства и бизнеса в цифровой формат.

Документ призван облегчить жизнь предпринимателей: не нарушающих требования за счет применения риск-ориентированного подхода новации не коснутся вовсе, а для нарушителей снизят издержки на визиты в органы контроля и суды, а также на бумажную переписку.