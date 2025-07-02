Сокращением числа новостроек притормозит развития рынка товаров для дома и ремонта

2 июля. FINMARKET.RU -товаров для дома и ремонта по итогам 2025 г. вырастет на 5-6%, подсчитал гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. Он уточняет, что это произойдет при "сохранении текущих тенденций", пишут "Ведомости" . В прошлом году Infoline прогнозировала ежегодное увеличение продаж в этом сегменте в 2025-2028 гг. на 16-17%. Получается, что темпы его развития могут снизиться примерно в 3 раза.

По итогам 2024 г., как сообщало агентство, общий объем рынка составил 5,69 трлн руб. (+18,7 год к году). Таким образом, исходя из слов Бурмистрова, в этом году он достигнет 5,97-6 трлн руб. При этом, как считает эксперт, продажи физическим лицам (в2с) в 2025 г. увеличатся лишь на 3-5%, а компаниям (в2в) - на 8-9%. В штуках рынок DIY и вовсе упадет: в сегменте в2с - на 10%, в2в - в пределах 5%, прогнозирует он.

Стагнацию в сегменте товаров для дома и ремонта ожидают и ряд других опрошенных участников рынка.

Снижение темпов развития сегмента DIY эксперты связывают с сокращением числа новостроек на фоне падения спроса на жилье. По данным Росстата, объем ввода нового жилья в апреле 2025 г. снизился на 7,4% год к году до 6,7 млн кв. м, а в мае 2025 г. - на 16,8% до 5,9 млн кв. м.