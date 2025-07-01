За год инвестиции в участки под жилье упали в 4 раза - до минимума с 2019 г.

1 июля. FINMARKET.RU - Российские девелоперы в первом полугодии 2025 г., согласно предварительным данным консалтинговой компании IBC Real Estate, потратили на покупку земельных участков под строительство жилья 37 млрд руб. Это почти в 4 раза меньше, чем было годом ранее. Кроме того, это самый низкий показатель с 2019 г. - тогда общий объем инвестиций в площадки в первые 6 месяцев составил 32 млрд руб. Тенденцию подтверждают и в CORE.XP, правда, по данным этой компании, общий объем вложений вза год сократился лишь в 2 раза до 90 млрд руб. В Nikoliers говорят о снижении инвестиций на 23,5%. Ее представитель сообщил, что в январе - июне этого года застройщики потратили на покупку площадок на 913 га почти 97 млрд руб. Компания насчитала за этот период в общей сложности 32 крупные сделки.

в участки подпадают даже в самых востребованных у девелоперов регионах, в частности в Москве и Подмосковье, пишут "Ведомости"

По словам опрошенных газетой экспертов, российские застройщики сокращают инвестиции в площадки под жилье из-за снижения спроса на новостройки и удорожания заемного капитала. Повышение ставок по проектному финансированию существенно снизило рентабельность новых проектов, отмечает гендиректор компании "ФСК девелопмент" Дмитрий Трубников. Кроме того, банки, по его словам, значительно ограничили доступность бридж-кредитов на покупку земли, а также увеличили число требований по их обеспечению.

Ослабление спроса на жилье также напрямую снижает привлекательность запуска новых проектов, продолжает Трубников.

Для того чтобы снизить финансовую нагрузку, крупные застройщики все чаще привлекают соинвесторов на знаковые проекты либо перепродают площадки с уже согласованной документацией, отмечает представитель IBC Real Estate. Трубников подтверждает, что реализация части земельного банка становится инструментом поддержания финстабильности застройщиков в условиях дорогого финансирования и снижения выручки от продажи квартир. А освоение крупных территорий, по его словам, зачастую эффективнее вести консорциуму девелоперов.

Впрочем, многие компании воспринимают текущую ситуацию как хорошую возможность для приобретения привлекательных участков, говорят эксперты.

По мнению экспертов, снижение инвестиций в землю продолжится и во второй половине 2025 г.