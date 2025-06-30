Мошенники "подключились" к брокерским конторам

30 июня. FINMARKET.RU - Злоумышленники начали использовать букмекерские конторы в схемах кражи и вывода средств граждан. Они регистрируют на жертв аккаунты на букмекерских сайтах, а затем используют их для перевода краденых денег. С такой схемой столкнулся сотрудник " Ведомостей ". Этот метод стал набирать популярность на фоне введения уголовной ответственности за предоставление банковской карты для проведения незаконных операций, подтвердили представитель ИБ-компании "Телеком-биржа", директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров и представитель ВТБ.

Новая схема работает следующим образом. Злоумышленник звонит жертве якобы от лица маркетплейса и сообщает, что для получения заказа курьером нужно назвать проверочный код из sms, при этом сам код приходит от букмекерской конторы BetBoom. Далее мошенник подтверждает у жертвы ее ФИО и дату рождения – этих данных достаточно, чтобы зарегистрироваться на BetBoom и в любом другом букмекере, убедились "Ведомости". Но чтобы пополнять кошелек или выводить денежные средства с него, нужно пройти верификацию через "Госуслуги" или единый ЦУПИС (Единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов). Во втором случае уже требуются паспортные данные, убедились "Ведомости". Злоумышленники могут использовать эти данные из ранее утекших баз данных, отмечает Бедеров. Еще один способ, по его словам, – методы социальной инженерии. Мошенник может повторно позвонить жертве, представившись уже госслужащим или сотрудником банка. Он запугивает жертву, сообщив, что в ходе предыдущего звонкаполучили проверочный код и для прерывания денежных операций от его лица следует пройти "настоящую" авторизацию – с проверкой паспортных данных.

После регистрации на ЦУПИС мошенническая схема готова для использования. По словам Бедерова, цель таких действий – не получение прибыли от ставок, а маскировка движения средств под видом легальных операций: вместо дропперской банковской карты, обычно служившей раньше «транзитным пунктом», украденные деньги проходят через электронные кошельки у букмекеров. "Отследить такую цепочку крайне затруднительно", – подчеркивает Бедеров.

BetBoom отслеживает все возможные и даже потенциальные виды мошенничества – это обязанность передовых легальных букмекерских компаний, уточнил представитель букмекерской конторы. Помимо этого BetBoom, как легализованная букмекерская платформа, сотрудничает с контролирующими и законодательными органами для работы по защите клиентов, уточнил он. Подобный вид мошенничества представитель BetBoom не исключил, но объяснил, что сама по себе схема выглядит проблематичной в реализации из-за многоступенчатой системы отслеживания сомнительных аккаунтов и ставок. При этом, по его словам, число таких аккаунтов минимально – они оперативно попадают на дополнительную верификацию, которую оказываются не способны пройти.

Использование беттинга для вывода средств пока не стало массовым явлением, отмечает начальник управления безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин. Но злоумышленники используют любой удобный предлог, подтверждает он: звонят под видом работников клиник или коммунальных служб, просят продиктовать код из sms, направленных от имени популярных сервисов, включая беттинговые.

Опрошенные "Ведомостями" эксперты считают, что новая схема начала набирать обороты в связи с вступлением 18 июня в силу поправок в ст. 187 УК"Неправомерный оборот средств платежей", которые впервые закрепили прямую уголовную ответственность дропперов.