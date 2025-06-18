.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Глава ФНС: рост налоговых поступлений в бюджетную систему в 2025 г. составляет 8%, в федеральный бюджет - 5%
18 июня 2025 года 10:36
Почему доходы блогеров-иноагентов выросли в 3 раза
|0
ZUMA/TACC
18 июня. FINMARKET.RU - В 1-м квартале доходы российских блогеров, признанных иноагентами, выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - с 37,8 млн до 117,4 млн рублей, рассказали "Известиям" в Ассоциации блогеров и агентств (АБА). Сегодня такие инфлюенсеры используют обходные схемы: делают рекламу через посредников или используют нативную, которая не считается запрещенной, объяснили там. Иноагенты начали сотрудничать с зарубежными компаниями - рекламировать недвижимость, криптобиржи, медицинские услуги и обучение за границей. Запрет рекламы у иноагентов фактически исключил их из легального российского рекламного рынка. Однако бренды, особенно иностранные и независимые, продолжают сотрудничество с блогерами, в том числе через посредников, аудитория - сохраняет лояльность, а сами блогеры - приспосабливаются, добавили там. Несмотря на действующие ограничения, на рынке создалась серая зона рекламных размещений у блогеров-иноагентов. Значительная часть аудитории осталась лояльной, иностранные компании рассматривают таких инфлюенсеров как доступ к платежеспособной и активной аудитории в России, особенно в нишах криптовалют, технологий и зарубежной недвижимости, рассказала основательница Breaking Trends, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова. По ее словам, увеличение доходов иноагентов может стать дополнительным аргументом в пользу ужесточения контроля. "Фактически, такие блогеры продолжают пользоваться российской аудиторией, инфраструктурой и доверием граждан, при этом продвигая чуждые интересы и получая за это деньги - благодаря рекламодателям, не утруждающим себя проверкой контекста. Это не просто вопрос экономики - это вопрос информационной безопасности", - подчеркнул в разговоре с "Известиями" депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, когда иноагент зарабатывает в 3 раза больше, он в 3 раза опаснее как инструмент влияния. На фоне этого следует проработать механизмы ужесточения контроля за монетизацией контента, ввести дополнительные меры финансовой прозрачности, а рекламодателей, сознательно сотрудничающих с иноагентами, штрафовать. В Госдуме считают, что в России ответственность для иноагентов слишком мягкая и нужно работать над ее усилением.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.