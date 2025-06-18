Почему доходы блогеров-иноагентов выросли в 3 раза

18 июня. FINMARKET.RU - В 1-м кварталероссийских блогеров, признанных иноагентами, выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - с 37,8 млн до 117,4 млн рублей, рассказали "Известиям" в Ассоциации блогеров и агентств (АБА). Сегодня такие инфлюенсеры используют обходные схемы: делают рекламу через посредников или используют нативную, которая не считается запрещенной, объяснили там.начали сотрудничать с зарубежными компаниями - рекламировать недвижимость, криптобиржи, медицинские услуги и обучение за границей.

Запрет рекламы у иноагентов фактически исключил их из легального российского рекламного рынка. Однако бренды, особенно иностранные и независимые, продолжают сотрудничество с блогерами, в том числе через посредников, аудитория - сохраняет лояльность, а сами- приспосабливаются, добавили там.

Несмотря на действующие ограничения, на рынке создалась серая зона рекламных размещений у блогеров-иноагентов. Значительная часть аудитории осталась лояльной, иностранные компании рассматривают таких инфлюенсеров как доступ к платежеспособной и активной аудитории в России, особенно в нишах криптовалют, технологий и зарубежной недвижимости, рассказала основательница Breaking Trends, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова. По ее словам, увеличение доходов иноагентов может стать дополнительным аргументом в пользу ужесточения контроля.

"Фактически, такие блогеры продолжают пользоваться российской аудиторией, инфраструктурой и доверием граждан, при этом продвигая чуждые интересы и получая за это деньги - благодаря рекламодателям, не утруждающим себя проверкой контекста. Это не просто вопрос экономики - это вопрос информационной безопасности", - подчеркнул в разговоре с "Известиями" депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, когда иноагент зарабатывает в 3 раза больше, он в 3 раза опаснее как инструмент влияния. На фоне этого следует проработать механизмы ужесточения контроля за монетизацией контента, ввести дополнительные меры финансовой прозрачности, а рекламодателей, сознательно сотрудничающих с иноагентами, штрафовать.

В Госдуме считают, что в России ответственность для иноагентов слишком мягкая и нужно работать над ее усилением.