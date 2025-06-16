Торговые сети поставили антирекорд по объемам новых площадей

16 июня. FINMARKET.RU - Портфель 200 крупнейших сетей товаров повседневного спроса (FMCG) в 1-м квартале 2025 г. увеличился год к году на 218 700 кв. м торговых площадей, говорится в исследовании компании Infoline, пишут "Ведомости" . Там сказано, что это в 1,9 раза меньше, чем было годом ранее. В целом это минимальный показатель прироста за первые три месяца за последние 15 лет.

На приостановке инвестиционной активности ритейлеров отразилось замедление потребительского спроса на фоне "рекордного инфляционного давления", объясняется в исследовании Infoline.

Ритейлеры также закрыли в январе-марте 2025 г. больше магазинов, чем годом ранее, указывают в Infoline.

Как отмечает эксперт сервиса по оптимизации торгового пространства "Про.Сторы" Ирина Болотова, многиезанимаются оптимизацией площадей. По ее словам, инвестиции в открытие новых объектов стали осторожными и очень точечными. Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров подтверждает, что планы по запуску новых объектов у ритейлеров останутся под негативным влиянием высокой стоимости капитала и снижения маржинальности. Сказывается, по его словам, и ухудшение продаж продовольственных товаров.

Болотова также обращает внимание на усиление роли онлайна и маркетплейсов, а это тоже отражается на планах развития ритейлеров. По данным Infoline, рынок онлайн- продаж продуктов питания в 1-м квартале 2025 г. вырос на 26,8% год к году до 388 млрд руб., а доля онлайн- продаж продуктов в розничном товарообороте увеличилась на 0,5 п. п. до 5,6%.