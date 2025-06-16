.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
16 июня 2025 года 09:42
Торговые сети поставили антирекорд по объемам новых площадей
|0
Евгений Курсков/ТАСС
16 июня. FINMARKET.RU - Портфель 200 крупнейших сетей товаров повседневного спроса (FMCG) в 1-м квартале 2025 г. увеличился год к году на 218 700 кв. м торговых площадей, говорится в исследовании компании Infoline, пишут "Ведомости". Там сказано, что это в 1,9 раза меньше, чем было годом ранее. В целом это минимальный показатель прироста за первые три месяца за последние 15 лет. На приостановке инвестиционной активности ритейлеров отразилось замедление потребительского спроса на фоне "рекордного инфляционного давления", объясняется в исследовании Infoline. Ритейлеры также закрыли в январе-марте 2025 г. больше магазинов, чем годом ранее, указывают в Infoline. Как отмечает эксперт сервиса по оптимизации торгового пространства "Про.Сторы" Ирина Болотова, многие сети занимаются оптимизацией площадей. По ее словам, инвестиции в открытие новых объектов стали осторожными и очень точечными. Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров подтверждает, что планы по запуску новых объектов у ритейлеров останутся под негативным влиянием высокой стоимости капитала и снижения маржинальности. Сказывается, по его словам, и ухудшение продаж продовольственных товаров. Болотова также обращает внимание на усиление роли онлайна и маркетплейсов, а это тоже отражается на планах развития ритейлеров. По данным Infoline, рынок онлайн- продаж продуктов питания в 1-м квартале 2025 г. вырос на 26,8% год к году до 388 млрд руб., а доля онлайн- продаж продуктов в розничном товарообороте увеличилась на 0,5 п. п. до 5,6%.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, торговля, сети, площади, сокращение
Материалы по теме
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.