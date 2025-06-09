Зарплаты в общепите и отельном бизнесе выросли в 1,5 раза

9 июня. FINMARKET.RU - Весной 2025 года средние предлагаемыев HoReCa (ресторанный и гостиничный бизнес) по всей России выросли на 47% год к году, до 83,4 тыс. руб., говорится в исследовании сервиса "Авито Работа", с которым ознакомился "Коммерсант" . В HeadHunter подтверждают динамику: по их данным, в мае средняя зарплата в ресторанах, отелях и сфере туризма выросла на 20% год к году, до 60 тыс. руб.

Это не просто реакция на сезонный спрос, а отражение более глубоких изменений в отрасли, считает директор категории "Рабочие и линейные профессии" сервиса Андрей Кучеренков. Текущий скачок зарплат во многом связан с необходимостью перестройки рынка после периода турбулентности, считает региональный директор по персоналу в России и СНГ Radisson Hotel Group Анаида Айрапетова.

Большое количество предприятий общепита в целях сохранения льготы по НДС приводит уровень зарплат у себя в организациях к среднеотраслевому уровню, так как это одно из условий для права на налоговую льготу, отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Ирина Благовещенская. В январе-мае 2025 года число вакансий на рынке труда в сфере туризма, гостиниц и общепита сократилось на 1% год к году, подсчитали в SuperJob.